Генштаб ВСУ: Ситуация на фронте остаётся напряжённой

Ситуация на фронте остаётся напряжённой. Противник, используя своё преимущество в живой силе и технике, постоянно атакует наши позиции.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери, сообщает в оперативной сводке военной ситуации на фронте Генштаб ВСУ.

Отмечается, что только на Кураховском направлении Силы обороны отразили 42 атаки за прошедшие сутки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперёд вблизи Новой Ильинки, Бересткова, Вознесенки, Солнцовки, Зари, Максимилиановки, Дальнего, Курахового, Екатериновки, Елизаветовки и Антоновки Донецкой области.

По сообщению спикера Украинской лобровольческой армии «Юг» Сергея Братчука, на Кураховском направлении медики борются за жизнь раненых воинов каждый день. «И иногда кажется, что это не равная борьба. Работа начинается как правило ближе к ночи. Только тогда есть шанс вывезти раненых бойцов. На носилках заносят нескольких пехотинцев. У одного из них – пулевое ранение в голову, части челюсти просто нет. Враг выстрелил в него с семи метров. Стрелявшего и пришедших с ним уже нет. Это был ещё один российский штурм малыми группами», — написал Братчук.

Одесса News информировала, что с 24 февраля 2022 по 18 ноября 2024 годов боевые потери противника составили около 722 440 человек (+1560 за последние сутки).

Фотографии: libkos

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