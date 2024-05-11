808 дней войны: дан приказ врагу — на Харьков, наши парни — в обороне

В настоящее время в Харьковской области продолжаются оборонные бои против попыток российских оккупантов вести наступательные действия и продвигаться в глубь территории нашего государства.

В направлениях населённых пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные меры, — сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что враг применяет пехоту и технику. Также продолжаются бои за населённые пункты в пограничье, которые находились фактически в серой зоне — Стрелка, Пыльная и Борисовка, а также в районе Олейниково и Огиревцы.

«Силы обороны действуют на подготовленных оборонных рубежах. Осуществляется огненное поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупанта, вклинившегося в нашу оборону. Решения на усиление наших боевых подразделений будут реализованы», — говорится в сообщении Генштаба.

10 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, видео которого он обнародовал в Instagram, что российские войска попытались расширить операции против Украины, атаковав Харьковскую область.

«Главное – Харьковщина. Понимаем объём сил оккупанта, видим его замысел. Наши воины, наша артиллерия, наши дроны дают ответ оккупанту. Я благодарен каждому нашему солдату, каждому сержанту, каждому офицеру, которые защищают наши позиции именно так, как нужно», – подчеркнул украинский президент.

Он указал, что ВСУ перебрасывают дополнительные силы на направления боёв в Харьковской области.

«И по линии нашей государственной границы, и по всей линии фронта будем неизменно уничтожать оккупанта именно так, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения», – заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что «всё необходимое для защиты наших позиций обеспечиваем. Всё зависит от стойкости наших воинов, и каждый, кто держит сейчас позиции, сохраняет позиции всей Украины».

Харьковская область. Такой будет участь каждого оккупанта

Издание The Economist 9 мая сообщило, что оккупанты собирают группировку в 50 тыс. человек возле границы с Харьковской областью. По данным издания, украинское командование считает, что эти оккупанты могут готовить наступление на регион. По одному из сценариев, у них может быть план заблокировать Харьков путём перерезания главной дороги, ведущей на Киев. По другому – переместиться примерно на 10 км ближе, чтобы в зоне действия артиллерийского огня оказались восточные окраины города и таким образом была создана «буферная зона» для защиты Белгорода от украинских атак.

Одесса News информировала, что Верховная Рада Украины 8 мая продлила на 90 дней действие военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине.

На главном фото: боец 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

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