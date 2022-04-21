Чистый четверг: подходящее время избавляться от вражеской нечисти

Наши предки называли последний четверг Страстной недели перед Пасхой — Чистым или Великим, когда настало время делать уборку и избавляться от всякой нечисти.

Для Украины это время началось 24 февраля. Тогда тоже был четверг.

Наши военные с того дня делают всё возможное и невозможное, чтобы выгнать врага с украинской земли.

В последние сутки на юге разведывательное подразделение обнаружило и уничтожило два скрытых поста наблюдения врага, сообщает оперативное командование «Юг» в Facebook.

Отмечается, что силы охраны и обороны южных регионов продолжают ведение боевых действий на занятом рубеже.

В Херсонской области вокруг Александровки враг пытался продолжить штурм, но успеха не имел.

Вражеские попытки проведения воздушной разведки с помощью БПЛА «Орлан-10» встретили точный выстрел стрелкового оружия украинских подразделений, беспилотник-разведчик уничтожен.

«Общие потери врага на южном рубеже нашей обороны составили 34 рашиста и 7 единиц техники, среди которых танк, самоходная гаубица «Мста-С», реактивная система залпового огня, прочая бронированная, автомобильная, инженерная техника», — отметили в ОК «Юг».

«Силы охраны и обороны юга по всем направлениям готовы к реагированию на проявления вражеской активности», — сказано в сообщении.

Как сообщала Одесса News, Вооружённые силы Украины за 55 дней войны с 24 февраля по 19 апреля ликвидировали около 20900 российских военных.

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