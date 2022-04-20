56 дней войны: ликвидировано около 20900 российских военных, 815 танков

Вооружённые силы Украины за 55 дней войны с 24 февраля по 19 апреля ликвидировали около 20900 российских военных.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Fаcebook.

Также враг потерял танков 815 единиц, боевых бронированных машин — 2 087, артиллерийских систем — 391, РСЗО — 136, средств ПВО — 67, самолётов — 171, вертолётов — 150, автомобильной техники — 1504, кораблей/катеров — 8, цистерн с ГСМ — 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 165, специальной техники – 27, пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются, — говорится в сообщении.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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