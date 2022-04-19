Одесские воины-зенитчики: Бьём врага дальше

Утром 19 апреля воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооружённых Сил Украины уничтожили российский БПЛА «Орлан-10».

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Отмечается, что вражеский беспилотник в очередной раз пытался осуществить разведывательную деятельность объектов критической инфраструктуры Одессы.

«Бьём врага дальше!», — резюмируется в сообщении.

Как сообщала Одесса News, ночь в Одессе и области с 18 на 19 апреля прошла без вражеских обстрелов.

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