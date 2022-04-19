Главному спасателю Одесской области присвоено звание генерал-майора

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора гражданской обороны руководителю Главного Управления ГСЧС в Одесской области Вадиму Шулюку.

Соответствующий Указ опубликован на сайте Главы государства.

В нём, в частности, сказано: «Присвоить специальное звание генерал-майора службы гражданской обороны начальникам управлений ГСЧС во Львовской области Юрию Кагитину и в Одесской области Вадиму Шулюку».

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года Указом Президента Украины полковник Владислав Лещинский — начальник штаба – заместитель командующего войсками оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ получил звание бригадного генерала.

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