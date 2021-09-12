Субботний вечер в Одессе ознаменовался пожаром в 14-этажке на Малой Арнаутской

32 спасателя с привлечением 10 единиц пожарной техники прибыли на Малую Арнаутскую, к дому №105, от жильцов которого поступило сообщении о пожаре.

По информации Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, сообщение о пожаре в 14-этажном жилом доме пришло спасателям 11 сентября в 17 часов 51 минуту.

Прибывшие подразделения установили возгорание двух кондиционеров на первом этаже жилого дома.

«Благодаря профессиональным и оперативным действиям спасателей, удалось не допустить распространения возгорания на жилой дом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные локализовали возгорание в 18.04 и полностью ликвидировали в 18.12 на площади 5 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет, — отрапортовали спасатели.

Как сообщала Одесса News, 8 сентября произошёл пожар на на базе отдыха «Феличита» в пгт Затока Одесской области.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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