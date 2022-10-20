32-летняя женщина погибла на пожаре в своём доме в Одесской области

19 октября в 05:37 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Чернече, что в Подольском районе, на территории Балтской громады.

Как сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС в Одесской области, по прибытию на место вызова было установлено возгорание домашнего имущества и мебели в одноэтажном жилом доме.

Отмечается, что в 06:55 пожар был ликвидирован на площади 40 м2.

«В результате пожара погибла хозяйка 1990 года рождения. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 7 пожарных.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области спасатели борются с пожаром на территории Дунайского биосферного заповедника.

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