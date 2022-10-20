20 октября из порта «Южный» ушли 2 судна «зерновым коридором»

Сегодня, 20 октября, в рамках реализации «Зерновой инициативы» из порта «Южный» вышли 2 судна с 82 тысячами тонн агропродукции.

Об этом в Facebook сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

В частности, из порта вышли танкер ATLANTIS ALMERIA и балкер ARIS T.

«Продовольствие направляется в страны Азии и Европы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента выхода первого судна с украинским зерном экспортировано уже 8 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 362 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

Кстати, для продления зернового соглашения между Украиной и Турцией, ООН и РФ 16-17 октября Москву посетили Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан и заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, где встретились с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым.

Фиксируется, что Гринспан провела «положительные и конструктивные дискуссии с первым вице-премьер-министром России Андреем Белоусовым относительно содействия беспрепятственному экспорту российского зерна и удобрений на мировые рынки, подтвердив приверженность дальнейшему прогрессу со всеми сторонами, вовлечёнными в этот процесс, с целью преодоления глобальной продовольственной опасности».

Гриффитс встретился с заместителем министра обороны России Александром Фоминым, «чтобы обсудить более эффективную реализацию Черноморской зерновой инициативы».

Одесса News сообщала, что Россия направила в ООН перечень требований, в случае невыполнения которых Москва грозится выйти из зерновой сделки, действие которой завершается 22 ноября. Сами требования российской стороны не разглашались.

Чтобы не продлевать соглашение в нынешнем его виде, кремлёвские власти пытаются использовать результаты сомнительного расследования, которое в России наспех провела ФСБ после взрыва на крымском мосту. В информационном пространстве России «разгоняется» нарратив, где «теракт» позиционируется как повод для расторжения зернового соглашения. Как утверждает ФСБ, взрывчатка для подрыва моста в августе прибыла по морю из Одессы в Болгарию, то есть используя «зерновое соглашение».

Также распространяется путинское заявление, что нужно ограничить направления вывоза зерна «зерновым коридором» с территории Украины из-за того, что почти всё зерно было направлено в ЕС и только 3% идёт в страны Африки. В реальности, по подсчётам компании Barva Invest, 22% экспорта украинских зерновых пришлось на Африку и Ближний Восток, 28% – на Европу.

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