29 октября Ломаченко проведёт бой с американцем Ортисом в Нью-Йорке

Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях, боксёр из Белгород-Днестровского Одесской области Василий Ломаченко 29 октября в Нью-Йорке (США) проведёт бой против американца Джемейна Ортиса.

Об этом сообщает издание XSPORT.

«В ночь на 30 октября на боксёрском шоу Top Rank состоится бой экс-чемпиона мира в трёх дивизионах Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) и американского проспекта Джеймена Ортиса (16-0-1, 8 КО). Ломаченко последний бой провёл в декабре 2021 года, выиграв решением судей экс-чемпиона мира в лёгком весе Ричарда Комми. Ортис в мае текущего года выиграл у экс-чемпиона мира во втором полулёгком весе Джеймела Херринга», — говорится в сообщении.

Украинский боксёр в видеоролике сказал, что уверен в том, что покажет свой максимум.

«Я вернулся в США и начал снова идти к своей мечте. Я начал готовиться к достижению цели. Это очень важно, это очень большая мотивация для меня. Теперь мне нужно сделать ещё один шаг, и я к этому готов. Думаю, что Ортис — очень хороший парень. У меня с ним сложились отличные отношения. Он был в моём лагере и помог мне готовиться к Ричарду Комми. Я готовился очень усердно, очень серьёзно сосредоточился на своём сопернике. Могу предсказать, что покажу свой максимум», — сказал Ломаченко.

Василий также в интервью TopRank рассказал о войне в Украине.

«Я никогда не думал, что переживу войну за время своей жизни. Это ужасно. Это очень ужасно. Когда война началась, я находился в Греции. Затем я не мог вернуться домой, поскольку все рейсы были отменены. Это было очень долгое путешествие. Я улетел в Румынию, после этого я поехал машиной к реке, сел на лодку и вернулся домой. Это был второй день войны. На следующее утро я отправился к военным, получил оружие, одежду и начал готовиться к войне. Для себя я понял, что не могу покинуть дом, мою страну. Просто забываешь о своих целях, своих мечтах. В этот момент разум сосредоточен на семье, на окружающих тебя людях, на том, чтобы сохранить жизнь. Никто не поймёт этого, пока сам не пройдёт через это. Очень тяжело, когда ложишься спать и слышишь сирены, бежишь в подвал. И никто не знает, как долго там придётся находиться. Этот момент меняет нашу жизнь в стране. Когда ты взрослый человек, то ты понимаешь эту ситуацию, ты можешь приспособиться к войне. Но дети… Первые два-три месяца было захвачено большое количество городов и населённых пунктов в нашей стране. Из-за этого не было понимания, что будет дальше, не было. Но настал момент, когда ситуация начала проясняться, нашим военным удалось отбить территории, мы пошли в наступление. Тогда уже стало ясно, что всё должно быть хорошо».

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod