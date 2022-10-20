Мэр Одессы проверил ход выполнения ремонтных работ в инфекционной больнице

Полномасштабное вторжение России в Украину поставило на паузу многие проекты по всей стране, однако в Одессе городские власти не перестали решать вопросы, имеющие насущное значение для людей, в частности, ремонт медучреждений.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, мэр города Геннадий Труханов проверил ход выполнения текущего этапа ремонтных работ в городской клинической инфекционной больнице, поэтапная реконструкция которой была начата в 2015 году со строительства боксированного корпуса для больных с капельными инфекциями.

Отмечается, что впоследствии в больнице появились современное приёмное отделение, три новых полубоксированных корпуса, а также современная ПЦР-лаборатория, две кислородные станции и четыре криоцилиндра.

В настоящее время продолжаются работы по капитальному ремонту корпуса буквы «И» – двухэтажного «Детского корпуса», построенного ещё в 1974 году. Уже сейчас проведены усиление и частичная замена несущих конструктивных элементов здания, частичная перепланировка помещений, демонтаж старой кровли и монтаж новой с утеплением, демонтаж внутренних инженерных сетей. Выполнена замена лестниц, оконных блоков, стен и перегородок.

Продолжаются внутренние отделочные работы, монтаж систем вентиляции, электро-, тепло- и водоснабжения, канализации. После завершения ремонта в корпусе планируется развернуть 70 коек – два отделения и реанимационный блок.

Одесская инфекционная больница оказывает специализированную медицинскую помощь одесситам, жителям области и внутренне перемещённым лицам с инфекционными болезнями и является заведением первой волны для госпитализации больных COVID-19.

Как сообщала Одесса News, в октябре мэр Одессы Геннадий Труханов проинспектировал ход ремонтных работ в детской клинической больнице №3 в Суворовском районе.

Фото и видео: «Одесса»

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