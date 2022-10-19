Одесский городской голова поинтересовался ходом ремонтных работ в детбольнице №3

Мэр Одессы Геннадий Труханов проинспектировал ход ремонтных работ в детской клинической больнице №3 в Суворовском районе.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что больница предоставляет широкий спектр медицинских услуг детям всего города, а в условиях пандемии коронавируса стала одним из базовых медучреждений для лечения детей с COVID-19.

«В 2021 году в городской детской больнице №3 начато обустройство современного приёмно-диагностического отделения неотложной помощи по типу emergency room с травматологическим пунктом. Проектом предусмотрены работы по реконструкции с пристройкой дополнительных помещений, а также отделка помещений первого этажа и помещений подвала под всем зданием больницы», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках проекта будут реализованы мероприятия по модернизации внутренних инженерных коммуникаций и благоустройству близлежащей территории с устройством подъездов спецтранспорта. Предусмотрены условия беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения. В отделении будут обустроены современная приёмная с комфортным залом ожидания, операционный блок и восемь мельцеровских боксов для детей с подозрением на инфекционные болезни.

Рентген-кабинет будет функционировать в круглосуточном режиме. Мультидисциплинарный осмотр бригадой врачей позволит быстро определить тактику лечения пациента.

«В новом отделении всё будет организовано так, чтобы как можно быстрее оказывать детям экстренную медицинскую помощь. Также впервые в больнице появится травмпункт. Сегодня ближайшая травматология есть только в областной детской больнице Слободки. Поэтому мы должны приложить все усилия для скорейшего открытия обновлённых отделений больницы», — подчеркнул Геннадий Труханов.

Также в здании больницы произведён ремонт подвала, который сегодня используется как укрытие во время воздушной тревоги.

Как сообщала Одесса News, 19 октября Геннадий Труханов проинспектировал ход ремонта и обустройства объектов гражданской защиты, которые находятся в коммунальной собственности города.

Фото и видео: «Одесса»

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