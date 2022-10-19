Путин подписал указ о «военном положении» на оккупированных территориях Украины

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о «военном положении» на временно оккупированных территориях Украины – Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Соответствующие указы №756 и №757 опубликованы на сайте Кремля.

Как пишет издание «Медуза», выступая по видеосвязи на совещании Совета безопасности РФ, Путин пояснил, что на указанных территориях режим военного положения действовал ещё до их «вступления в состав России». «Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства», — сказал Путин.

Он также объявил, что руководители оккупационных «администраций» будут наделены дополнительными полномочиями для «обеспечения безопасности».

Согласно указам, на названных территориях «вводится территориальная оборона и создаются межведомственные координирующие органы (штабы территориальной обороны)». Кроме того, Путин распорядился ввести на территориях Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ и на территории оккупированных Республики Крым и г. Севастополя средний уровень реагирования.

Высшие должностные лица указанных регионов «осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов РФ и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения».

По словам Путина, которого цитирует «Интерфакс«, указ о военном положении «будет незамедлительно отправлен на утверждение в Совет федерации», о принятом решении проинформирована и Госдума.

Как сообщала Одесса News , в России продолжают настаивать, что Крымский мост был якобы подорван при помощи взрывчатки, попавшей в Россию через несколько стран из Одессы, и допускают, что для этого могло использоваться судно, вышедшее из порта в рамках «зерновой сделки».

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