Сегодня в Одессе к работе приступили новых 10 судей

Указом Президента Украины Владимира Зеленского назначены судьи в трёх судах города Одессы — Малиновском, Приморском и Суворовском.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента.

В частности, судьёй Малиновского районного суда города Одессы назначен ГРОМИК Дмитрий Дмитриевич.

Судьями Приморского районного суда города Одессы стали ИОНИДИ Константин Владимирович, КОВТУН Юлия Ивановна, КОСИЦЫНА Валерия Владимировна, КРИЛЬ Кристина Степановна, ЛОНСКИЙ Илья Владимирович, ПАВЛЫК Инна Анатольевна.

Штат Суворовского районного суда города Одессы пополнился судьями ДАЛЕКО Екатериной Александровной, КРЕМЕР Ириной Александровной, РУЖИЦКИМ Виталием Викторовичем.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года судьёй Приморского районного суда города Одессы назначена ФЕДЧИШИНА Татьяна Юрьевна; судьёй Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области БРАТКИВ Ирина Игоревна; судьями Овидиопольского районного суда Одесской области ЖИЖКА Елена Валентиновна и ПАНАСЕНКО Евгений Николаевич.