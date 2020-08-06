Президентским указом назначены судьи в 3-х судах Одесской области

Указами Президента Украины Владимира Зеленского назначены 90 судей в общих местных судах судах Украины, в том числе четверо в Одесской области.

Тексты указов опубликованы на сайте Офиса Президента Украины.

Согласно Указу, судьёй Приморского районного суда города Одессы назначена ФЕДЧИШИНА Татьяна Юрьевна; судьёй Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области БРАТКИВ Ирина Игоревна; судьями Овидиопольского районного суда Одесской области ЖИЖКА Елена Валентиновна и ПАНАСЕНКО Евгений Николаевич.

Как сообщала Одесса News, в июле Президент Украины назначил на должность судьи Ширяевского районного суда Одесской области Максима Тарасенко, Беляевского районного суда Марину Пасечник, Ильичёвского городского суда Юрия Тюмина, Южного городского суда Одесской области Сергея Лемеца.