СБУ задержала в Одессе бывшего боевика батальона «Спарта» из т.н. ДНР

Служба безопасности разоблачила бывшего боевика российских оккупационных группировок в ходе контрдиверсионных мер в Одесской области.

Об этом сообщается в Facebook на странице Управления СБУ в Одесской области.

Отмечается, что злоумышленником оказался местный житель, который в 2015 году присоединился к батальону «Спарта» террористической организации «ДНР» и принимал участие в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины.

«В составе вражеской группировки он обстреливал оборонные позиции украинских войск, участвовал в боях в районе Донецкого аэропорта, дежурил на блокпостах и учился на «курсах» снайперов. Но после полученного ранения покинул ряды боевиков и скрыто выехал на подконтрольную территорию Украины. Впоследствии он вернулся на постоянное местожительство в Одесскую область», — говорится в сообщении.

Долгое время злоумышленник скрывался от правосудия и продолжал поддерживать контакты со своими приспешниками из рядов террористов. В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

При обыске по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильный телефон и сим-карты с доказательствами его преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники СБУ Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года в порядке специального судебного разбирательства уроженка Одесской области, работающая в полиции т.н. ДНР, осуждена за участие в террористической организации.

Фото: СБУ в Одесской области, облпрокуратура

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