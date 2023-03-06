«Моряки» отлично стартанули в весенней части футбольного чемпионата Украины

В прошедшую субботу на ривненском стадионе «Авангард» состоялся первый в весеннем этапе чемпионата страны матч одесской команды «Черноморец» и местных футболистов «Вереса».

Как сообщается на официальном сайте ФК «Черноморец», матч начался с атак ривненских футболистов, однако гол забили «моряки». «Гучек передачей со своей половины поля «нашёл» Бадибангу, тот на скорости обыграл Гагуна и лицом к лицу встретился с Когутом – 1:0. Хозяева поля долго отходили от такого «подарка» и до конца тайма ничего существенного у ворот Непогодова так и не создали (если не считать два очень неточных удара Балана и Пасича)», — говорится в спортивном комментарии к матчу.

Отмечается, что «моряк» Штогрин на 37-й минуте вполне мог увеличить преимущество «Черноморца» в счёте, но мяч просвистел над крестовиной ворот. Во втором тайме «Вересу» удалось забить гол – 1:1.

Равновесие на табло продержалось четверть часа. Алефиренко, очень удачно вошедший в игру, организовал не только два угловых подряд у ворот хозяев, но и стал автором второго гола в ворота «Вереса». А в компенсированное время вышедший на поле вместо Юсова Гладкий заработал пенальти и сам его чётко реализовал — 3:1.

Следующий матч состоится в Одессе 11 марта в 15 часов. «Моряки» встретятся с харьковским «Металлистом.1925».

Как сообщала Одесса News, в феврале в Одессе «дерусифицировали» вывеску с названием стадиона «Черноморец». Теперь он называется «Чорноморець».

Фото: ФК «Черноморец»/Facebook

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