Футбольной команде «моряков» представлен новый главный тренер

В Совиньоне генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра 13 июля представил команде «моряков» нового главного тренера — Александра Бабича.

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Черноморец».

Отмечается, что в конце июня по обоюдному согласию сторон было принято решение о прекращении контракта между ФК «Черноморец» и главным тренером команды Романом Григорчуком, тренировавшем команду 2,5 года.

«В непростой период для страны специалист приложил максимум усилий, чтобы команда дарила положительные эмоции своим болельщикам», — говорится в сообщении.

Александр Александрович Бабич родился 15 февраля 1979 года в Коммунарске (сейчас — Алчевск). Выступал за «Черноморец» в сезонах 2008/09-2011/12 гг. Провёл 32 официальных матча (3 гола) в основном составе и 10 (3) – в молодёжном. Был капитаном команды. Тренировал «Черноморец» U-19 и U-21, в 2014-2017 годах был главным тренером первой команды нашего клуба. Также играл в клубах: «Кремень» Кременчуг, «Горняк-Спорт» Комсомольск, «Днепр» Днепропетровск, ФК «Александрия», «Анжи» (Махачкала, Россия), «Металлист» Харьков. Был тренером-консультантом в «Жемчужине» (Одесса). В 2017 – 2020 гг. – главный тренер ФК «Мариуполь». С октября 2021 по июнь 2022 — главный тренер «Кривбасса» Кривой Рог, с августа 2022-го по февраль 2024-го тренировал клуб «Фратрия» (Варна, Болгария). С 8 февраля 2024 года был главным тренером «Пирина» (Благоевград, Болгария).

Новый тренер уже проводит тренировочные занятия с «моряками».

К тренировкам привлечены и два новых игрока, появившиеся в команде: Артём Присяжнюк и Даниил Пирожок подписали новые долгосрочные соглашения с ФК «Черноморец».

Полузащитник Артём Присяжнюк родился 17 июля 2005 года в Одессе. Воспитанник ДЮСШ-11 (Одесса). Выступал за Рух (U-17) Львов, ФК «Дебрецен» (Венгрия). С 2023 года играл за «Черноморец» (U-19) – 26 матчей, 6 голов. Провёл 7 официальных игр за первую команду нашего клуба.

Голкипер Даниил Пирожок родился 21 августа 2005 года в Одессе. Воспитанник СДЮШОР «Черноморец». Выступал за Рух (U-17) Львов. С 2022 года играет за «Черноморец» (U-19) – 40 матчей, 65 пропущенных мячей.

Одесса News информировала, что в составе олимпийской сборной Украины два игрока из ФК «Черноморец» — Владимир Салюк и Максим Брагару.

Фото: ФК «Черноморец»

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