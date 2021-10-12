Гимнастика: Талантливый одессит завоевал серебро на всеукраинских соревнованиях

17-летний одесский спортсмен Рустам Ахмад завоевал серебряную медаль в соревнованиях среди юниоров на открытом всеукраинском турнире памяти Александра Мишакова, который состоялся в Киеве.

Об этом сообщает Отделение Национального Олимпийского комитета Украины в Одесской области.

«Рустам завоевал серебряную медаль в многоборье по программе мастеров спорта, набрав 74,4 балла по сумме шести упражнений (вольные, конь, кольца, опорный прыжок, брусья, перекладина)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый успех Рустама Ахмада на всеукраинских соревнованиях среди юниоров.

Ранее лучший одесский гимнаст не раз становился бронзовым призёром чемпионатов Украины среди юношей: в мае 2021-го по программе «мастеров спорта Украины», в октябре 2020-го — по программе «кандидата в мастера спорта Украины» в многоборье, а в ноябре 2020 го — в упражнении на перекладине.

Тренируется и учится спортсмен в «Олимпийском профессиональном колледже имени Ивана Поддубного Национального университета физического воспитания и спорта Украины».

«Надеюсь, что с 1 января он будет включён в список сборной Украины», — прокомментировал выступление личный тренер спортсмена Сергей Стебунов.

В ближайших планах Рустама выступления в открытом чемпионате Хмельницкой области «Подольская осень», открытый чемпионат города Киева (23 октября) и чемпионат Украины среди юниоров (6-10 ноября).

Как сообщала Одесса News, одесская теннисистка Элина Свитолина переиграла румынку Сорану Кырстю со счётом 4:6, 6:4, 7:6(3) в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Фото: Пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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