Гимнастика: Талантливый одессит завоевал серебро на всеукраинских соревнованиях

17-летний одесский спортсмен Рустам Ахмад завоевал серебряную медаль в соревнованиях среди юниоров на открытом всеукраинском турнире памяти Александра Мишакова, который состоялся в Киеве.
Об этом сообщает Отделение Национального Олимпийского комитета Украины в Одесской области.
«Рустам завоевал серебряную медаль в многоборье по программе мастеров спорта, набрав 74,4 балла по сумме шести упражнений (вольные, конь, кольца, опорный прыжок, брусья, перекладина)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это первый успех Рустама Ахмада на всеукраинских соревнованиях среди юниоров.
Ранее лучший одесский гимнаст не раз становился бронзовым призёром чемпионатов Украины среди юношей: в мае 2021-го по программе «мастеров спорта Украины», в октябре 2020-го — по программе «кандидата в мастера спорта Украины» в многоборье, а в ноябре 2020 го — в упражнении на перекладине.
Тренируется и учится спортсмен в «Олимпийском профессиональном колледже имени Ивана Поддубного Национального университета физического воспитания и спорта Украины».
«Надеюсь, что с 1 января он будет включён в список сборной Украины», — прокомментировал выступление личный тренер спортсмена Сергей Стебунов.
В ближайших планах Рустама выступления в открытом чемпионате Хмельницкой области «Подольская осень», открытый чемпионат города Киева (23 октября) и чемпионат Украины среди юниоров (6-10 ноября).
Как сообщала Одесса News, одесская теннисистка Элина Свитолина переиграла румынку Сорану Кырстю со счётом 4:6, 6:4, 7:6(3) в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе (США).
Фото: Пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области
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