САП не довольна решением суда по Труханову

Специализированная антикоррупционная прокуратура собирается обжаловать решение Высшего антикоррупционного суда, который 11 октября отклонил ходатайство детективов НАБУ в избрании меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову в виде содержания его под стражей на протяжении 60 суток с возможностью выхода под залог в 120 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе САП в Facebook.

Сейчас в САП решают вопрос об обжаловании указанного пресечения.

«Решение будет принято после ознакомления с полным текстом решения суда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по решению суда, к мэру Одессы применена мера пресечения в виде залога в сумме 30 миллионов 213 тысяч гривен. теперь «на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности:

прибывать к детективу, прокурору или в суд по первому вызову;

не покидать Одессу без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места проживания и работы;

воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в уголовном производстве;

сдать на хранение паспорт (паспорта) для выезда за границу.

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