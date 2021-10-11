Труханову избрали меру пресечения

11 октября Высший антикоррупционный суд продолжил заседание по избранию меры пресечения мэру Одессы Геннадия Труханова по подозрению в коррупционных действиях.

По сообщению 048.ua, суд отклонил ходатайство агента НАБУ в избрании меры пресечения мэру Одессы в виде содержания его под стражей на протяжении 60 суток с возможностью выхода под залог в 120 миллионов гривен и назначил ему значительно меньший залог, равный 12 700 прожиточным минимумам граждан (30 миллионов гривен).

«Сегодня судебное заседание началось в 9:10 — продолжилось исследование письменных материалов дела. Прокурор зачитал протоколы, касающиеся земельных участков в Одессе, а затем заявил, что участие Геннадия Труханова в преступной группировке было связано не с материальной выгодой, а с повышением его имиджа в городе и личного политического рейтинга», — говорится в сообщении.



По мнению стороны обвинения, Труханов помогал семьям участников АТО от своего имени, выдавая ключи от квартир ради повышения своего авторитета в городе. По словам прокурора, эти квартиры не находились на балансе горсовета, а были долей города в домах, которые строились под эгидой некого В. И. По мнению издания, речь идёт о Владимире Ильиче Галантернике — одесском бизнесмене и мультимиллионере.



На это мэр Одессы ответил эмоционально: «Я услышал только какие-то фантазии и догадки».

Далее он объяснил, каким образом квартиры выдавались незащищённым слоям населения и почему так происходило.

«С 2013-2014 годов страна находится в очень сложных условиях. Война и погибшие военные. Множественные запросы, множественные просьбы о помощи тем, кто защищал и защищает наше государство. С 2011 года, если я не ошибаюсь, законодательство избавило нас от возможности давать жилые метры, как это было раньше. До 2011 года, если я не ошибаюсь, была норма, когда доля города от застройки передавалась уже метрами. Город имел в своём распоряжении метры, которые и выдавал социально незащищённым слоям населения и тем, кто в них нуждался: многодетным матерям, сиротам и так далее. Нас лишили этой возможности, органы местного самоуправления, и с 2011 года это всё начислялось деньгами. Город получал порядка 150 миллионов, а сейчас у нас и эту возможность отобрали, но ответственность власти по обеспечению, например, многодетных остались. Сегодня много просьб о выдаче квартир. Мы объясняем людям, что не можем выдавать квартиры. Поэтому, когда обращаются люди, мы пытаемся, чтобы строительные компании проявляли какую-то социальную ответственность и, по возможности, помогали, выделяя жильё», — пояснил мэр Одессы.

Затем начались судебные дебаты. Первым выступал прокурор Максим Кравченко, который резюмировал: «Мне жаль, что грабёж электората является обычной практикой, прошу суд не допустить ошибки».

В конце судебного заседания Геннадий Труханов заявил, что не понимает необходимости в содержании его под стражей и, что суммы в 120 миллионов гривен на залог у него нет. Также Труханов отметил, что дело против него — это политический заказ.

«Прошу не удовлетворять ходатайство прокуратуры. Зачем меня содержать под стражей?», — сказал Труханов.

После перерыва судья вынесла вердикт: отклонить ходатайство агента НАБУ в избрании меры пресечения мэру Одессы в виде содержания его под стражей на протяжении 60 суток с возможностью выхода под залог в 120 миллионов гриве. Вместо этого судья постановила применить к подозреваемому меру пресечения в виде залога 12 700 прожиточных минимумов, что в денежном эквиваленте равно 30 миллионов 213 400 гривен.

Геннадий Труханов заявил, что ему непонятно решение суда, добавив, что лично у него таких денег денег нет.

Как сообщала Одесса News, Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 6 октября подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства мэру Одессы Труханову, местным чиновникам и «одному известному одесситу, роль которого внимательно изучалась следствием».

Труханов ушёл в отпуск с 8 октября на шесть календарных дней. На этот период выполняет обязанности городского головы будет Сергей Тетюхин, заместитель Труханова по вопросам деятельности исполнительных органов совета.

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