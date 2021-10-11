Картина Пикассо ушла на аукционе за $24,6 миллиона

Картину основателя художественного течения кубизма Пабло Пикассо «Femme accroupie» («Женщина на корточках») продали на аукционе в Гонконге за 24,6 млн долларов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на аукционный дом Sotheby’s в Твиттере.

«Sotheby’s второй сезон подряд устанавливает новый рекорд для произведений Пикассо в Азии! Портрет его второй жены и музы Жаклин продан в Гонконге за 191 млн гонконгских долларов/24,6 млн долларов США», — говорится в посте.

Картину «Femme accroupie» художник написал в 1954 году.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года на аукционе Christie’s в Нью-Йорке картину Пабло Пикассо «Женщина, сидящая у окна» продали за 103,4 миллиона долларов.

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