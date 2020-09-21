В Одессе открылась выставка работ Михаила Ревы, где мэр вручил ему Знак им.Маразли

В Одесском художественном музее состоялось открытие выставки работ скульптора и художника Михаила Ревы «Откровение/Revelation».

Как сообщает официальный сайт города, выставка включает 49 скульптур и 16 графических работ разных лет. Экспозиция начинается с икон, которые художник создал в 1994 году для фильма «Пустыня» режиссёра Михаила Каца. Неотъемлемой частью выставки стал также период карантина, проведённый в Мексике. Эта страна поразила художника насыщенностью и открытостью цвета, невероятностью природных форм, экологическими проблемами планеты Земля.

Выставка «Откровение/Revelation» продлится до 29 ноября.

Как отметил автор, к этой выставке он шёл 35 лет, это откровения разных периодов его жизни и творчества. А для зрителя экспозиция — хорошая возможность проследить трансформацию искусства Михаила Ревы. Кроме того, на выставке представлены уменьшенные копии, а также прототипы, вдохновившие автора на создание скульптур, которые сегодня являются достопримечательностями Одессы.

«Михаил Рева внёс значительный вклад в культурную жизнь нашего города. И он активно продолжает работать над тем, чтобы создавать визитные карточки города, которые во всём мире ассоциируются с Одессой», — подчеркнул городской голова Геннадий Труханов на открытии выставки.

Мэр Одессы отметил, что каждая из многочисленных работ Михаила Ревы носит особый философский подтекст. Это особенно показательно в скульптуре «Одесское время» в Горсаду. Фонтан «Начало начал» без преувеличения можно назвать душой Греческого парка. Ангел на Центре реабилитации детей им. Бориса Литвака настолько стал символом этого Центра, что во всём мире его так и называют — «Дом с Ангелом». «Дом Солнца» на пляже «Ланжерон» появился тоже не случайно: на рассвете солнце «входит» в Одессу через стоящую у моря распахнутую дверь. Не только гости Одессы, но и многие одесситы готовы стоять в очереди, чтобы запечатлеть себя на 12-ом стуле в Горсаду. В этих и других работах Михаила Ревы всегда чувствуется любовь к Одессе, осмысленное сочетание знания её истории и желание создать образную узнаваемость родного города.

За весомые творческие достижения, высокое профессиональное мастерство, а также значительный личный вклад в развитие культуры и искусства, дело приумножения славы, престижа и международного авторитета города Одессы Михаил Владимирович Рева награжден Почётным знаком Одесского городского головы имени Г.Г. Маразли III степени.

Как сообщала Одесса News, одним из недавних проектов Михаила Ревы стал Интерактивный музей истории Одессы в Преображенском парке.

Фото: «Одесса»