В Одессу съезжаются литераторы многих стран на свой VI фестиваль

С 23 по 27 сентября в Одессе пройдёт VI Международный литературный фестиваль, в котором примут участие писатели из Украины, Германии, Австрии, Литвы, Швейцарии, Великобритании, Франции, Хорватии, России, Исландии, Южной Кореи и Грузии.

Традиционно в фестивале принимают участие лучшие писатели, критики, литературоведы, режиссёры, актёры, музыканты и учёные из разных стран мира.

В рамках фестиваля предусмотрена насыщенная программа, встречи, лекции, чтение произведений, концерты и перформансы.

Часть выступлений авторов пройдёт в видеоформате или онлайн.

Открытие фестиваля — 23 сентября в 18:00 в Доме учёных (Сабанеев мост, 4).