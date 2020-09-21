Свитолина проиграла в Риме: «Может, мне вообще бросить теннис»

Первая ракетка Украины, уроженка Одессы Элина Свитолина зачехлила ракетку в четвертьфинале турнира WTA в Риме.

Как сообщает XSPORT, одесситка проиграла со счётом 0:6, 3:6 чешской теннисистке Маркете Вондроушовой.

Теннисистки провели на корте 1 час и 22 минуты. Ни одна из исполнительниц не смогла подать навылет. Водроушова допустила 4 двойные ошибки, а Элина ошиблась на подаче только один раз и реализовала 5 брейк-поинтов из 9.

Отмечается, что чешка впервые обыграла украинку: счёт в очных встречах стал 3:1.



Элина Свитолина, комментируя свою готовность после рестарта нынешнего сезона, весьма самокритично оценила свои возможности:

«Я выступала в Берлине, там у меня были очень сильные оппонентки. Также сыграла на мелком турнире в Швейцарии. Надеюсь, этого никто не видел, потому что я проиграла и показала ужасный теннис. После этого я сказала своему тренеру Энди, что нам надо уделить особое внимание грунту, потому что я разучилась на нём играть. Именно поэтому я подошла к вопросу подготовки очень серьёзно. Всё было ужасно, особенно без зрителей. Возможно, мне вообще стоило бросить теннис».

Как сообщала Одесса News, вторая ракетка Украины, одесситка Даяна Ястремская выбыла из римского турнира на предыдущей стадии.