Чем закончился теннисный поединок двух одесситок в США

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина пробилась в четвёртый круг заключительного в сезоне турнира серии Grand Slam — Открытого чемпионата США по теннису (US Open) с общим призовым фондом $50,4 млн.

В третьем раунде соревнований посеянная под 5-м номером одесситка Свитолина обыграла в украинском дерби свою землячку Даяну Ястремскую (32) — 6:2, 6:0, сообщает XSport.

«Первый сет Свитолина начала с двух брейков, доведя дело до победы, а во второй партии практически без сопротивления забрала все геймы. Матч продлился 55 минут. За это время Свитолина 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и выиграла 5 геймов на приёме. В свою очередь, Ястремская не сделала ни одного эйса, совершила 5 «двойных» и не реализовала ни одного брейк-пойнта», — говорится в сообщении.

Перед украинском дерби с Элиной Свитолиной Даяна сказала:

«Раньше у нас уже были шансы сыграть друг с другом, но, я думаю, что я была той, кто выбывал с турнира до этого матча. Думаю, что это будет очень интересный матч, потому что у нас немного разные стили игры. Это здорово для болельщиков, особенно для украинских. Они будут в большом предвкушении от этого матча. Мне всегда нравилось играть перед зрителями, чтобы меня поддерживали».

Элина Свитолина так прокомментировала свою победу над соотечественницей:

«Это был очень особенный матч для Украины, для нас обеих, мы обе из Одессы. Сегодня я была очень стабильна с задней линии и хорошо подавала тогда, когда нужно было. В итоге, опыт немного сыграл свою роль. Я довольна своим теннисом и жду следующего матча».

Отмечается, что теперь за выход в четвертьфинал турнира Свитолина встретится с 10-м номером «посева» американкой Мэдисон Киз, которая, в свою очередь, взяла верх над своей соотечественницей Софией Кенин (20) — 6:3, 7:5.

Как сообщала Одесса News, US Open-2019 пройдёт до 8 сентября.