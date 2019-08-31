Медведчук и Рабинович посетили в Москве украинских политзаключённых

30 августа сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа-За жизнь» Вадим Рабинович и член фракции Виктор Медведчук посетили в московском СИЗО «Лефортово» украинских политзаключённых Николая Карпюка и Станислава Клыха.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

«30 августа народные депутаты ВР IX созыва Виктор Медведчук и Вадим Рабинович прилетели в Москву, в «Лефортово», где проведали Николая Карпюка и Станислава Клыха», — отмечается в сообщении.

Депутаты привезли ребятам гостинцы с Родины — украинское сало и украинский хлеб, а также передали подарки и письма от родных. Вадим Рабинович и Виктор Медведчук заверили, что и Карпюк, и Клых – «в нормальной форме, хорошо выглядят, оптимистично настроены». «Нахождение в таких стенах никого не красит, но всё нормально», – сообщил Вадим Рабинович.

«Наш приезд – это в первую очередь гуманитарная акция, – заявил Виктор Медведчук. – Более того, как вы понимаете, мы договаривались об этом не сегодня и даже не вчера. Эта договорённость существовала раньше, поскольку наша партия занимается вопросом освобождения тех людей, которых мы сегодня посещали, граждан Украины – и Николая Карпюка и Станислава Клыха. Это те люди, по поводу освобождения которых мы поднимали вопрос долго, длительное время».

Вадим Рабинович отметил, что возвращение домой удерживаемых лиц является стратегической задачей партии: «Мы сюда приехали не для медалей, не для орденов и точно не для того, чтобы сейчас прийти к вам и что-то рассказать».

Он отметил, что, в отличие от режима Порошенко, который специально тормозил обмены, подготовленные Виктором Медведчуком, нынешняя власть и президент Зеленский ведут переговоры по обмену намного успешнее.

«Сегодня это, безусловно, другая ситуация – государство снова занимается этим вопросом. Новая власть ведёт переговоры, в том числе, но по своей линии, ведёт их и министр внутренних дел, и достаточно успешно. Эта власть делает реальные шаги, в отличие от «режима Порошенко», который в течение двух лет специально тормозил практически все обмены – и те, которые Виктор Владимирович Медведчук подготовил до этого, и те, которые должны были состояться (когда-нибудь мы об этом расскажем больше)», – рассказал Вадим Рабинович.

Виктор Медведчук также акцентировал внимание на том, что вопросами обмена новая власть занимается успешнее, чем предыдущая.

«Сегодня этот вопрос серьёзно продвинулся. Возможным это стало после смены власти, после прихода новой команды Зеленского, которая реально начала заниматься вопросами именно обмена, потому что мы можем заниматься и просить только об освобождении, то есть, об односторонних действиях… Это вселяет надежду на то, что в ближайшее время этот обмен произойдёт, и в этот обмен будут включены те люди, об освобождении которым мы ставили вопрос длительное время», – заявил Виктор Медведчук.

Кроме того, Рабинович обратился к Карпюку и Клыху со словами поддержки: «Я меньший дипломат, чем Виктор Владимирович, я скажу проще: «Ребята, всё будет хорошо, уже всё будет хорошо».

Кстати. В 2016 году украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха приговорили к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне.

Клых заявил, что никогда не был в Чечне. Позже стало известно, что состояние его психического здоровья сильно ухудшилось из-за пыток в тюрьме. По словам матери Клыха, Станислава пытали в России, заставляя свидетельствовать против экс-премьера Арсения Яценюка.