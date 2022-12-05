Арестованную в Хорватии яхту Медведчука пустят с молотка

Роскошную яхту народного депутата от запрещённой партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, арестованную в этом году в Хорватии, пустят с молотка, а полученные средства передадут Украине.

Как сообщает Укринформ, об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что цена 92,5-метровой супер яхты «Royal Romance» — около 200 млн долл. США.

«Эта операция станет первой подобной продажей в пользу народа Украины со времени введения западными правительствами санкций на состояние сотен олигархов после российского вторжения в Украину в феврале», — говорится в материале.

Guardian добавляет, что яхту в Хорватии уже осмотрели официальные представители Украины и агенты ФБР.

Как сообщала Одесса News, 21 сентября в результате обмена из российского плена вернулись более 200 украинских защитников, 10 иностранцев, воевавших на стороне ВCУ. Российская сторона получила подозреваемого в государственной измене Медведчука и 55 военных РФ. Ранее Медведчуку объявлено подозрение по ч.1 ст.111 (Государственная измена), ч.1 ст.258-3 (Содействие террористической организации) и ч.1 ст.438 (Разграбление национальных ценностей) Уголовного кодекса Украины. Медведчук фигурирует по уголовным делам по добыче нефти и газа в Чёрном море и содействию деятельности террористической организации из-за поставок угля с временно оккупированных территорий востока Украины.

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