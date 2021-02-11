Одесская облпрокуратура лишила полицейского «хлебного» места

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника сектора превенции одного из районных отделов полиции в Одесской области, подозреваемого в коррупции (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейский требовал 50 тыс грн за «крышевание» сделок с подакцизными товарами от гражданина, который осуществляет транспортировку и хранение спиртосодержащего вещества.

За непривлечение к административной ответственности гражданин должен был вносить регулярную плату —

из расчёта 2 тысячи гривен за 1 тонну спиртосодержащего вещества.

В ноябре прошлого года во время получения очередной взятки полицейского задержали правоохранители.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ТУ ГБР в Николаеве при оперативном сопровождения сотрудников УСБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении главному инспектору одного из отделов Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области в совершении коррупционного преступления — госслужащий требовал и получил 10 тысяч гривен взятки от предпринимателя за неналожение штрафных санкций.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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