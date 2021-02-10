Чтобы не получить штраф, одесский предприниматель дал чиновнику взятку

Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении главному инспектору одного из отделов Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области в совершении коррупционного преступления.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, по версии следствия, госслужащий требовал и получил 10 тысяч гривен взятки от предпринимателя за неналожение штрафных санкций.

Для получения неправомерной выгоды служащий привлёк посредника, который и получил деньги.

Подозреваемого задержали по месту его проживания после получения неправомерных средств посредником.

Чиновник лишится занимаемой должности, против него начато досудебное расследование в уголовном производстве.

За содеянное законом предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как информировала Одесса News, областной прокуратурой сообщено о подозрении в коррупции государственному инспектору отдела таможенного оформления одного из постов Одесской таможни.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.