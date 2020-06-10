Кто врёт: Стерненко говорит, что был в СБУ, когда его вызвали по повестке, а СБУ — не был

Одесский праворадикал Сергей Стерненко, зарезавший человека в мае 2018 года якобы при самообороне, проигнорировал вызов в главное следственное управление СБУ, где 9 июня ему должны были вручить подозрение в убийстве.

Об этом пишет Страна, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

«Не приходил», — сообщили в ведомстве.

Однако, адвокат Сергея Стерненко Виталий Коломиец на своей странице в Facebook заявил, что он со своим подопечным приходили в СБУ, но повестку Стерненко не вручили.

«Подозрение вновь не вручили, возможно, в СБУ всё же решили прислушаться к здравому смыслу и букве закона о надлежащем уведомлении лица о таком важном процессуальном действии. А возможно, решили взять время и поменять текст сообщения о подозрении. Потому что в предыдущем варианте «умышленность» причинения смерти Кузнецову хотели доказывать в частности тем, что Сергей специально для этого носил с собой холодное оружие. Даже подогнали экспертизу для этих целей», — написал защитник. Он заявил, что «этот и подобные ножи свободно продаются во всех оружейных сетях и в интернет-магазинах».

«Следователь вызвал повесткой, а сам спрятался и не вышел», — написал в Facebook Стерненко. Он пожаловался, что ему «шьют» ещё и статью 263 (ношение холодного оружия).

Как сообщала Одесса News, после получения повестки 7 июня Стерненко сразу заявил, что в СБУ он не придёт, так как у него нет времени для подготовки.

24 мая 2018 года Сергей Стерненко зарезал Ивана Кузнецова на 4-й станции Фонтанской дороги в Одессе. Активист вёл стрим с места событий, показывая умирающего человека и не оказывая ему помощи. В стриме он несколько раз признался, что нож принадлежал ему. Тогда же Стерненко, по версии полиции, сам разрезал себе руку своим же ножом, чтобы выставить себя пострадавшим (это подтвердили и данные экспертизы: на лезвии первым слоем обнаружили кровь Кузнецова, а затем, «сверху», кровь Стерненко).

Дело неоднократно передавалось из полиции в СБУ и обратно. При этом уже несколько экспертиз пришли к однозначному выводу о том, что Стерненко совершил умышленное убийство, а не превысил самооборону. Данные экспертиз говорят о том, что уже раненного им Кузнецова активист догонял около сотни метров и затем нанёс смертельный удар в сердце.