Чем завершился инцидент с памятником Екатерине в Одессе

В Одесской мэрии прокомментировали инцидент с памятником Екатерине II, который случился в минувшие выходные, когда неизвестный парень-экстремал взобрался на голову бронзовой императрицы якобы с целью протереть ей запылившееся лицо.

Как сообщила Думская, со ссылкой на начальника управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета Павла Остапенко, его ведомство разбирается, как хулигану удалось забраться на монумент.



«Подготовлены письма в Главное управление Национальной полиции Одесской области с просьбой пояснить, почему полиции не оказалось на месте», — отметил Остапенко.

Правда, чиновник немного запутался в ведомствах: полиция охраны, с которой заключён договор, не входит в структуру ГУНП, а подчиняется напрямую департаменту Нацполиции.

В облуправлении полиции охраны утверждают, что в момент инцидента сотрудники дежурили на месте, просто, они не уследили за хулиганом.

«Провели служебное расследование. Двоим сотрудникам объявили выговор», — отметили в пресс-службе управления.

Правоохранители уточнили, что полиция охраны, увидев хулигана, сразу же вызвала на место патрульных и ГСЧС.

«Пожарные приехали и собрались снимать нарушителя, но парень слез сам. Патрульные составили протокол по факту хулиганства», — добавили в управлении полиции охраны.

Кстати. Военизированная служба по охране памятника в январе 2020 года в очередной раз выиграла тендер на предоставление услуг, благодаря чему полиция охраны получит в этом году 1 млн 539,5 тыс. грн, что почти на четверть миллиона больше, чем в прошлом.

Заказчик услуг – управление по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета. В условиях тендера указывается, что у памятника Екатерине II необходимо установить ежедневное ночное дежурство с 21:00 до 9:00.

Видео: Одесский горсовет