Одессит сообщил на спецлинию «103» об убийстве, которого не было

Полицейские составили протоколы об административных правонарушениях в отношении одессита, который оскорблял оператор спецлинии «102» и сообщил на спецлинию «103» об убийстве, которого не было.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, 35-летний горожанин уже попадал в поле зрения правоохранителей за ряд административных правонарушений. Сейчас за содеянное ему грозит от штрафа до ареста.

«Недавно мужчина позвонил по телефону на спецлинию «102» и, не назвав своих данных, сообщил, что хочет, чтобы сотрудники полиции забрали его на военную службу. Оператор посоветовала обратиться в местный ТЦК и СП, на что гражданин возмутился и стал оскорблять женщину и высказываться в её сторону нецензурной бранью. Не реагируя на замечания и предупреждение об ответственности за такие высказывания, правонарушитель совершил ещё четыре аналогичных звонка, и сотрудник полиции составила соответствующий рапорт относительно неправомерных действий анонима», — сообщает подробности полиция

Отмечается, что через несколько часов правонарушитель позвонил уже на спецлинию «103» и, так же не представившись, сообщил диспетчеру, что на улице Малой Арнаутской возле хостела обнаружил убитого мужчину.

Медики передали информацию сотрудникам полиции, по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и установила, что сообщение заявителя было ложным.

Сопоставив номера телефонов, полицейские установили, что правонарушение совершил тот же аноним, который оскорблял диспетчер спецлинии «102». Принятыми мерами менее чем за полчаса его личность и местонахождение были установлены.

Участковые составили в отношении мужчины два административных протокола: по оскорблению работницы спецлинии «102» – ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство), а также за заведомо ложное сообщение об убийстве – ст. 183 КУоАП (заведомо ложный вызов специальных служб). Санкция ст. 173 КУоАП влечёт наложение штрафа до 119 гривен либо общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка, либо административный арест сроком до пятнадцати суток. А санкция ст. 183 КУоАП – наложение штрафа от 850 до 3400 гривен.

Одессит уже привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, курение табачных изделий в запрещённых местах и ​​появление в общественных местах в пьяном виде.

Одесса News информировала, что днём 2 августа 2024 года на ул. Среднефонтанской в Одессе во время вручения гражданину повестки была побита патрульная полицейская.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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