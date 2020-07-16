Полиция задержала нападавшего на одесского активиста Савченко

Одного из напавших на главу общественной организации «Спільна мета» Владимира Савченко, члены которой добились запрета на застройку прибрежных склонов Одессы, задержали вечером 15 июля.

Об этом сообщается на сайте организации в Facebook.

«Только что был задержан нападающий, который совершил покушение на руководителя ОО «Спільна мета» — Владимира Савченко. Правоохранительным органам за оперативность и профессионализм — награда».

Известно, что мужчина задержан в Киевском районе недалеко от 411-й батареи. Пока это первый задержанный, хотя известно, что в день нападения парней было несколько.

«Наносил тяжкие телесные один. Бил один, а на оттяжке стояло ещё двое или один, я не видел, так как меня били», — вспоминал о дне нападения Владимир Савченко.

Как сообщала Одесса News, что нападение на активиста произошло 9 июля, после рейда по стройкам на склонах 12-й и 13-й станций Б. Фонтана. Там они добились запрета на строительство компаний «Гефест» (ЖК «Калипсо»), «Интергал-Буд» (ЖК «Ля Мэр») и «Кредо и КО» (ЖК «Граф у моря»).

По словам участников организации, ранее им поступали угрозы.

Одесский нардеп Артём Дмитрук с трибуны Верховной Рады Украины обвинил в причастности к нападению мэра Одессы Геннадия Труханова.

«Сейчас наша приоритетная задача – установить личности заказчика и привлечь всех виновных к справедливой уголовной ответственности. Мы должны довести дело до конца, чтобы это стало наукой для всех преступных элементов, особенно тех, кто действует по приказу чиновников», — прокомментировал задержание нардеп Артём Дмитрук у себя в Facebook.

Фото: Facebook