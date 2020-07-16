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Полиция задержала нападавшего на одесского активиста Савченко

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Одного из напавших на главу общественной организации «Спільна мета» Владимира Савченко, члены которой добились запрета на застройку прибрежных склонов Одессы, задержали вечером 15 июля.

Об этом сообщается на сайте организации в Facebook.

«Только что был задержан нападающий, который совершил покушение на руководителя ОО «Спільна мета» — Владимира Савченко. Правоохранительным органам за оперативность и профессионализм — награда».

Известно, что мужчина задержан в Киевском районе недалеко от 411-й батареи. Пока это первый задержанный, хотя известно, что в день нападения парней было несколько.

«Наносил тяжкие телесные один. Бил один, а на оттяжке стояло ещё двое или один, я не видел, так как меня били», — вспоминал о дне нападения Владимир Савченко.

Как сообщала Одесса News, что нападение на активиста произошло 9 июля, после рейда по стройкам на склонах 12-й и 13-й станций Б. Фонтана. Там они добились запрета на строительство компаний «Гефест» (ЖК «Калипсо»), «Интергал-Буд» (ЖК «Ля Мэр») и «Кредо и КО» (ЖК «Граф у моря»).

По словам участников организации, ранее им поступали угрозы.

Одесский нардеп Артём Дмитрук с трибуны Верховной Рады Украины обвинил в причастности к нападению мэра Одессы Геннадия Труханова.

«Сейчас наша приоритетная задача – установить личности заказчика и привлечь всех виновных к справедливой уголовной ответственности. Мы должны довести дело до конца, чтобы это стало наукой для всех преступных элементов, особенно тех, кто действует по приказу чиновников», — прокомментировал задержание нардеп Артём Дмитрук у себя в Facebook.

Фото: Facebook

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