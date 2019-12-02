В Одесской области легковушка протаранила маршрутку, есть пострадавшие

В посёлке Александровка Овидиопольского района Одесской области маршрутка столкнулась с автомобилем Hyundai Sonata.

К счастью, в результате ДТП никто не погиб, сообщается на сайте Нацполиции Одесской области.

Согласно сообщению, автобус ехал из Одессы в Черноморск. Легковушка, управляемая женщиной, двигалась во встречном направлении. Причиной столкновения стало то, что она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

«В результате столкновения с маршрутным такси были травмированы восемь человек. Им оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Детали и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как информировала Одесса News, в В Измаильском районе Одесской области полицейский, находившийся вне службы, насмерть сбил мужчину.

Фото: Нацполиция Одесской области