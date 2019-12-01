Баскетболисты «Одессы» выиграли у южненского «Химика»

В домашней игре регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч БК «Одесса» обыграла БК «Химик». Матч завершился со счётом 86:73.

Об этом сообщает сайт БК «Одесса».

«Наша команда проиграла лишь первую четверть, а три последующие были за нами (21:30, 22:16, 29:22, 14:5)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самым результативным игроком БК «Одесса» стал Брюс Мэсси, который к 20 очкам добавил 6 передач и 5 подборов. Отличную игру также показал Денис Носков, принесший команде 14 очков, 8 подборов и 2 передачи.

Следующий матч «Одесса» сыграет 6 декабря на выезде против БК «Черкасские мавпы».

Фото: БК «Одесса»