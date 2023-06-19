Одесским теннисисткам обновили рейтинг по итогам их игр за неделю

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила 19 июня рейтинг теннисисток.

Об этом сообщает издание Большой теннис Украины.

Отмечается, что одесская теннисистка Элина Свитолина сохранила за собой 73-ю позицию, а Екатерина Байндль из Одессы опустилась на 87-е место (-4).

Элина Свитолина

Ещё одна одесситка — Даяна Ястремская — опустилась на 16 позиций и занимает сейчас 151-е место в мировом рейтинге женского тенниса.

Екатерина Байндль (Козлова)

Кстати. Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина готовится к выступлению на турнире WTA 500 в Вашингтоне (США), который пройдёт с 29 июля по 6 августа.

Даяна Ястремская досрочно завершила выступление на турнире в Бирмингеме (Великобритания), уступив Терезе Мартинцовой из Чехии.

Даяна Ястремская

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года Элина Свитолина проиграла в матче 1/4 финала Roland Garros против белоруски Арины Соболенко и была освистана болельщиками из-за нежелания пожать руку победительнице.

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