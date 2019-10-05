Одесская теннисистка не смогла выиграть и в Пекине

Третья «ракетка» мира, спортсменка родом из Одессы Элина Свитолина не смогла в пятницу пробиться в полуфинал представительного теннисного турнира (WTA) серии Premier Mandatory в Пекине (Китай) с призовым фондом 8 млн 285 тыс долл.

В матче 1/4 финала Элина уступила голландке Кики Бертенс (№8 рейтинга WTA) — 6:7 (6:8), 2:6, сообщает Xsport.

Поединок длился 1 час 42 минуты.

В полуфинале Бертенс встретится с первой «ракеткой» планеты австралийкой Эшли Барти.

Элина Свитолина в седьмой раз играла на Premier Mandatory в Пекине. Лучший результат она показала в 2016 году, когда дошла до полуфинала.

Кстати. Бертенс – конкурентка Свитолиной в чемпионской гонке, поэтому теоретически это поражение может лишить одесситку места на Итоговом турнире.