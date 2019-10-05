Кабмин обнародовал документ об отсрочке «евробляхерных» штрафов

До 1 января 2020 года к владельцам автомобилей на еврономерах не будут применяться штрафные санкции за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Об этом говорится в обнародованном на Правительственном портале постановлении Кабинета министров от 2 октября 2019 г. №862 «Некоторые вопросы осуществления таможенного оформления транспортных средств, ввозимых на таможенную территорию Украины».

«Согласно Закону Украины от 12 сентября 2019 г. №73-IX “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно отсрочки применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины” Кабинет министров Украины постановляет: Возобновить действие Временного порядка выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на таможенной территории Украины, утверждённого постановлением Кабинета министров Украины от 12 декабря 2018 г. №1077 и постановления Кабинета министров Украины от 13 февраля 2019 г. №101 “Вопросы таможенного оформления транспортных средств, ввозимых на таможенную территорию Украины», — говорится в документе.

Возобновлённый Временный порядок выполнения таможенных формальностей будет действовать до 1 января 2020 года.

Законом Украины от 20 сентября 2019 года №73-IХ «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно отсрочки применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины» внесены изменения в Таможенный кодекс Украины, которыми предусмотрено продление до 31 декабря 2019 года включительно действия переходного периода, в котором граждане Украины без применения к ним административных взысканий могут оформить для свободного обращения автомобили, которые используются в Украине на иностранной регистрации.

4 октября Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что решением правительства введение штрафов для владельцев автомобилей нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации отложено до 1 января 2020 года. Также он добавил, что соответствующее распоряжение будет дано органам полиции.

Как сообщала Одесса News, в сентябре Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины на 90 дней.