Главе Одесской таможни сожгли автомобиль

Сегодняшней ночью на закрытой стоянке таможни в Одессе сожгли автомобиль, принадлежавший семье и.о. председателя Одесской таможни Игоря Резника.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефёдов, призвавший правоохранителей оперативно расследовать преступление.

«Ночью на закрытой стоянке таможни сожгли Skoda Octavia, которая принадлежала семье Игоря Резника, и.о. руководителя Одесской таможни. На видео видно, что кто-то перелез через забор, бросил бутылку и сбежал. Кому это выгодно? Куча вариантов — от контрабандистов до некоторых отдельных сотрудников таможни, которых мы обидели борьбой со схемами», — написал Нефёдов.

Gepostet von Max Nefyodov am Montag, 25. November 2019

В качестве примера активной борьбы с контрабандой, которая ныне ведется на украинской таможне, он назвал задержание 25 ноября в Одессе контейнера с техникой Apple и Sony на 300 тысяч долларов и составление протоколов на 5,7 миллиона гривен по четырём новым авто BMW.

Нефёдов публично обратился к МВД, СБУ и Национальной полиции обеспечить оперативное и прозрачное расследование преступления. «Борьба с контрабандой — это война, и мы должны победить!» — заявил он.

В правоохранительных органах открыли производство из-за пожара легкового автомобиля, о чём информирует Малиновский отдел полиции в г.Одессе.

«ЧП произошло около четырёх утра на автостоянке Одесской таможни. На месте работали следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. По предварительным выводам экспертов, причиной возгорания транспортного средства стал поджог», — говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

Сейчас полицейские принимают меры по установлению личности причастного к этому преступлению.

Фото: Facebook Максима Нефёдова