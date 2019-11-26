Нацбанк с 20 декабря вводит обновлённую купюру в 50 гривен

С 20 декабря 2019 года вводятся обновлённые банкноты — номиналом 50 гривен.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка Украины.

Отмечается, что Нацбанк проводит модернизацию и меры по защите национальной валюты в соответствии с требованиями времени, осовременивает банкнотно-монетный ряд, а расчёты с национальной валютой делает комфортными и удобными. С 2014 года НБУ работал над осовремениванием гривни: были заменены низкие номиналы банкнот монетами, изъяты из обращения копейки мелких номиналов и введены в обращение банкноты нового наивысшего номинала 1000 грн.

Сообщается также, что с 25 февраля 2020 года вводится с обновлённым дизайном купюра в 200 гривен, подражающая банкнотам нового поколения гривни — номиналам 20, 100, 500 и 1000 гривен.

Нацбанк проинформировал о введении в обращение монеты номиналом 5 гривен, а с середины 2020 года — монеты номиналом 10 гривен.

Таким образом, после завершения оптимизации, которая длилась с 2014 года, номинальный ряд гривни сократится с 17 до 13 номиналов, пока в обращении будут находиться монеты 25 копеек. Поскольку монеты номиналом 25 копеек, которые будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот, постепенно их будет становиться всё меньше.

В конце концов номинальный ряд гривни достигнет наиболее оптимального размера – 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 гривен).

По мнению Нацбанка, обновлённый банкнотно-монетный ряд включает более надёжные и защищённые от подделок банкноты, обеспечивает удобство наличных расчётов и экономию средств для государства.