Нацбанк выпускает памятную монету в честь главы ОУН

Памятная монета «Евгений Коновалец» в честь вожака Организации украинских националистов вводится в обращение Национальным банком Украины с 9 июня.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Отмечается, что монета «посвящена военному и политическому деятелю, личности, символизирующей преемственность украинской национально-освободительной борьбы».

«Е.Коновалец, говорится в сообщении, полковник Армии Украинской Народной Республики, комендант Украинской военной организации, председатель Провода украинских националистов, председатель Организации украинских националистов — политического движения, которое ставило целью создание независимого Украинского государства на всех украинских этнических землях. Он развил сечевую формацию в полк Сечевых Стрельцов, который был самой организованной и дисциплинированной частью Армии УНР».

На аверсе монеты на фоне калиновой ветви, обрамляет монету- малый Государственный Герб Украины, на зеркальном фоне — монограмма из букв «СС» (Стрелецкий Совет) и слова Коновальца: «… Будет у нас сила, тогда выйдем победно из наихудшего лихолетья и достигнем всего, что нужно». Указан номинал монеты — 2 гривны и год чеканки — 2021.

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображение Евгения Коновальца, слева от которого надпись ОУН и стилизованный трезубец с мечом; надписи: «Евгений Коновалец», годы жизни «1891 — 1938».



Нацбанк информирует также о вводе в обращение с 9 июня серебряной монеты номиналом 10 гривен «Наследие» с изображением козака Мамая, стилизованно держащего украинское небо и культуру.

Как сообщала Одесса News, Национальный банк Украины 17 мая 2021 года ввёл в обращение золотую памятную монету «1 гривна».

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