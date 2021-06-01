Кому в Одессе отключат свет 2 июня

2 июня в связи с проведением запланированных и аварийных работ многим абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 1-я Степовая (Кордонная): 25, 25а, 26а, 27, 29, 29А, 29б, 29в, 29г, 44, 44б, 46, 50, 52, 56, 58, 58А, 62, 64, 68, 68А, 68В, 70, 70Б, 72, 72А, 74

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня 1-й Сиреневый переулок: 1-В, 2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня 1-й Сиреневый пер.: 1, 1/1, 2, 3, 3/1, 4, 4/2 А, 5, 6

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня 2-я Степовая: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9А, 10, 10А, 10б, 11, 11А, 11А/1, 12а, 12Б, 12В, 13, 13А, 13Б, 13В, 13г, 13Д, 14, 15, 16, 17/2, 18, 19, 21, 21б, 22, 22А, 23, 24, 24А, 25, 25А, 26, 26А, 26б, 27, 27 А, 28, 28А, 28б, 29, 30, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47А, 47Б, 48, 49, 50, 51, 52А, 54

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня 2-й Сиреневый пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 10/3, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня 3-я Степовая (Бажана): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 21А, 22, 22А, 22-а/1, 22Б, 23, 23А, 24, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 33а, 34, 34А, 35, 35А, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 47Б, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 53Б, 54, 54А, 55, 56, 56А, 56Б, 56Б/1, 57, 58, 58А, 58б, 58Г, 59, 59А, 59-Б, 60, 60А, 60Б, 61, 61А, 61Б, 61Г, 62, 62/2, 62А, 62Б, 63, 63/1, 63А, 63Б, 63В, 64, 64а, 64Б, 65, 65А, 65Б, 66, 66А, 66Б, 67, 67/1, 67А, 67Б, 67в, 68, 69, 69А, 69Б, 71, 71А, 71Б, 71в, 73

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня 4-я Пригородная (Кондренко): 97, 97А, 99

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня 4-я Степовая: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8А, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13А, 15, 16, 17, 17А, 19А, 19Б, 19В, 19Г, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 29Б, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44/1, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 49А, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 58, 60

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня 7-я Степовая (Кострова): 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 4Б, 4Г, 4-Д, 4-Ж, 5, 5А, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 18А, 18Б, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28а, 29, 30, 30А, 30Б, 31, 31а, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 36А, 36Б, 37, 38, 38/1, 39, 40, 40б, 41, 42, 42А, 43, 44, 44а, 44-Д, 45, 47, 49

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня Бабеля: 3, 4, 11, 13, 15

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 19:00

2 июня Балковская, Малиновский район: 157

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 19:00

2 июня Балковская, Приморский р-н: 31

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 19:00

2 июня Богуна (Цветочная): 6А, 12/2, 21

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня Сиреневый пер.: 2/2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня Сиреневый проезд: 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня Варненская, Киевский р-н: 7Б, 7В, 7Г

Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 18:00

2 июня Гастелло: 9, 9А, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 20, 20б, 21, 22, 22а, 22Б, 23, 23а, 24, 24а, 25, 25А, 25-В, 26, 27, 28, 28А, 29, 29-А, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 43А, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51, 51а, 53, 55

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня Генерала Петрова, Киевский р-н: 2, 2А, 4, 4А, 6

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 19:00

2 июня Головковская: 15, 19

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 19:00

2 июня Греческая: 20, 22, 24

Вид отключения: срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано. 7:00

2 июня 20:00

2 июня Дерибасовская: 9

Вид отключения: срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано. 7:00

2 июня 20:00

2 июня Апрельская: 14/1, 14/18

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня Апрельская, Малиновский р-н: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 10А, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 14/4, 15, 17, 19, 20/аб, 20А, 20В, 20Г, 21

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня Апрельская: 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 32А, 33, 33/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня Клименко: 25, 33в

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня Ковровый пер.: 5, 7

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня Ковровый пер.: 9

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня Комарова: 4а

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 19:00

2 июня Кордонная: 27а, 29Б, 31, 44А, 44Б, 48, 54, 54а, 60/1, 64, 68, 68А, 68Б, 68Г, 70, 70А, 74

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня Корнюшина: 1А, 3, 5, 7, 7а, 8, 9, 10А, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 23А, 25, 25А, 27, 27А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня Космонавта Комарова: 2, 2а, 4, 4а, 6

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 19:00

2 июня Кострова: 30, 34, 37-А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня Косяченко Алексея (бывшая Одинцова): 2-А, 7, 9, 9Б, 10, 10,, 10.5А/1, 10.5А/2, 10.5А/3, 10.5А/4, 10.5А/5, 10.5А/6, 10.5Д/1, 10В, 12, 16, 25а, 28ква519, 29, 29А, 31, 38, 39, 44, 46, 50, 52, 54/2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня Маршрутная: 5, 5б, 7, 7В, 9

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 19:00

2 июня Минская: 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 43а, 45, 47, 47А, 49

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня Платановая: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10б, 11, 12, 12А, 13А, 13Б, 14, 14А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20А, 20б, 21, 22, 22А, 22Б, 23, 24, 24в, 25, 26, 27, 28, 30, 30А, 30Г, 32, 32а, 32Б, 32в, 32Г, 32Д, 34, 34/1, 34А, 34Б, 34В, 34Г, 35, 36, 36а, 36Б, 37, 38, 39, 40, 40Б, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 45Б, 46, 46А, 47, 48, 48А, 48Б, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 55Б, 56, 57А, 57Б, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 79в, 80, 84, 86, 87, 88, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 93б, 94, 95, 95А, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 112, 114, 114А, 116, 118, 118Б, 120, 122, 124, 126, 321

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня Радостная: 114, 116

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня Ришельевская улица: 7

Вид отключения: срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано. 7:00

2 июня 20:00

2 июня Сибирская: 1, 3, 3е, 5, 5ж

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 19:00

2 июня Степовая: 43

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня Сельская: 29, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 37Б, 38, 38А, 39, 39Б, 39В, 40, 40/а, 40А, 42, 44

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня Т.Тэсс: 3а, 8, 11-А, 12А, 14, 18, 19, 34А, 43

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня Туристская: 7А, 8а, 8б, 9, 14, 15

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня Хаджибеевская дорога: 517

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 19:00

2 июня Щорса: 33, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 58А, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 73, 73Б, 74, 75, 75А, 76, 77, 78, 79, 80, 80А, 81, 82Б, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90А, 91, 91/2, 92, 92А, 93, 93Г, 94, 94А, 95, 96, 97, 98, 99, 99А, 99б, 100, 100А, 101, 102, 103, 104, 105, 105/6, 105/7, 106, 106А, 107, 107/1, 108, 109

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

2 июня 17:00

2 июня

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