А в США не стали запрещать своим пилотам летать через Беларусь

В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) выпустили сообщение для пилотов, в котором не стали запрещать полёты через воздушное пространство Беларуси, в отличие от руководства Литвы и Украины.

Тем не менее они рекомендуют быть максимально осторожными, сообщает «Страна» со ссылкой на NTD.

«В сообщении FAA отмечается, что авиакомпании должны быть предельно осторожными, пока агентство не сможет лучше оценить действия Беларуси, связанные с перенаправлением пассажирского самолёта 23 мая и возможностью Беларуси повторить подобные действия в будущем», — сообщили в агентстве.

«FAA тесно сотрудничает с другими американскими ведомствами, чтобы определить, могут ли понадобиться какие-то дополнительные меры, и оценит международный отчёт о расследовании инцидента, чтобы определить риски для пассажирских авиакомпаний США, которые летают в этом регионе», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, власти Украины прекратили авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Украинским авиакомпаниям и самолётам будет также запрещено выполнять полёты в воздушном пространстве этой страны.

Многих одесситов интересует вопрос, а как можно попасть в Россию после закрытия авиасообщения с Беларусью.

Проще всего — через Кишинёв. Этот вариант удобен тем, что не требует виз. Нужно иметь ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда. Самолёта до Кишинёва из Одессы нет. Проще добраться до столицы Молдовы на автобусе. Это обойдётся примерно в 400-500 гривен. Билет в Москву из Кишинёва стоит 108 евро (3 600 гривен). Если лететь из Киева в Москву с пересадкой в Кишинёве, обойдётся в 6 000 гривен. Дополнительно нужно учитывать стоимость ночёвки в Кишинёве и затраты на ПЦР-тест, который нужен для выхода в город.

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