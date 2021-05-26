ОП-ЗЖ призывает власть отказаться от разрыва отношений с Беларусью

Партия «Оппозиционная платформа-За жизнь» призывает власть отказаться от разрыва отношений с Беларусью.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

В партийном документе, в частности, говорится, что ОП-ЗЖ не поддерживает решение украинской власти прекратить авиасообщение с Республикой Беларусь.

«Считаем его поспешным и не отвечающим интересам Украины и украинских граждан», — говорится в заявлении.

«Заявления власти о том, что прекращение авиасообщения с Беларусью принесёт экономические выгоды Украине, странно с точки зрения логики и географии. Неизвестно, сколько международных компаний теперь захочет перестраивать свои маршруты, чтобы проложить их через Украину. Зато наши авиаперевозчики будут вынуждены закрывать рейсы, понесут новые убытки. Такими заявлениями власть демонстрирует склонность к нечестной конкуренции и мелочному меркантилизму», — отмечается оппозиционерами.

В Заявлении акцентируется внимание на том, что Беларусь предоставила Украине площадку для переговоров о мире. Это дважды позволило остановить активные боевые действия на Донбассе и избежать массовой гибели людей. «Теперь же необдуманные действия и заявления официального Киева подрывают торгово-экономическое сотрудничество и усиливают напряжённость в отношениях с одним из ближайших соседей и партнёров нашей страны.

«Подчёркиваем, что нынешняя украинская власть не имеет морального права давать оценки политическим процессам, происходящим в любой другой стране. Зе-команде нужно реанимировать демократию в своей стране: остановить репрессии против оппозиции, прекратить практику внесудебных санкций против собственных граждан, обеспечить свободу СМИ, а не уничтожать оппозиционные телеканалы одним росчерком пера», — сказано в партийном заявлении.

Оппозиционеры призвали отменить решение правительства, как недальновидное, о прекращении авиасообщения с Беларусью.

«Приоритетом украинской власти должны быть интересы собственных граждан, национальный прагматизм, диалог и партнёрство, а не провоцирование конфликтов в угоду чужим интересам», — резюмируется в заявлении.

Как сообщала Одесса News, с 00.00 26 мая отменены авиарейсы по маршруту Одесса-Минск-Одесса в связи с решением Кабинета Министров Украины о прекращении полётов в Республику Беларусь.

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