Судья, рассматривавший «дело Медведчука», объявил о самоотводе

В среду, 26 мая, в Верховном суде прошло заседание по рассмотрению иска одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука по обжалованию Указа президента о введении против него санкций.

Об этом сообщает «Страна».

«Один из судей заявил самоотвод, так как в материалах дела имеются данные под грифом «секретно», а у него нет соответствующего доступа», — говорится в сообщении.

Коллегия судей вышла в совещательную комнату для рассмотрения заявления о самоотводе. В результате судьи удовлетворили самоотвод одного из судей из-за отсутствия допуска к государственной тайне.

Теперь дело передадут в Верховный суд для распределения между судьями, которые имеют доступ к гостайне.

Адвокат Виктора Медведчука в это процессе Валентин Рыбин говорит, что судьи очень часто берут самоотвод по санкционным делам из-за отсутствия доступа к государственной тайне, хотя в законе таких причин для самоотвода не предусмотрено. При этом практически все материалы таких дел находятся под грифом «секретно».

Также Рыбин сообщил, что он имеет третий уровень доступа к секретной информации, но уже месяц СБУ не даёт ему возможности ознакомиться с материалами дела в отношении Медведчука, которые находятся под грифом «секретно». Такие действия со стороны СБУ адвокат связывает с умышленным затягиванием процесса.

Как сообщала Одесса News, Виктор Медведчук выступил с заявлением, в котором подчеркнул: «Всё, что происходит со мной, является политической расправой за мою принципиальную политическую позицию».

Фото: Страна

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