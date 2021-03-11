Медведчука вызывали на допрос в СБУ

Виктор Медведчук 10 марта был вызван на допрос в Службу безопасности Украины и, как законопослушный гражданин, выполнил требование закона.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в связи с многочисленными обращениями украинских и зарубежных СМИ.

Отмечается, что вопросы, которые обсуждались на этой встрече, являются тайной следствия.

«Слив» информации о посещении Медведчуком СБУ свидетельствует о желании представителей власти Зеленского, не имеющих никаких правовых оснований для преследования Виктора Медведчука и его семьи, превратить это в очередной элемент собственной пиар-кампании, к которой свелась вся политическая жизнь Украины, — заявляет пресс-служба ОП-ЗЖ.

«Подобные действия власти по организации политических репрессий с помощью уголовного преследования следует расценивать абсолютно однозначно ‒ как продолжение политически мотивированной расправы над Виктором Медведчуком, председателем Политсовета наиболее влиятельной оппозиционной партии – «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь», как ответ на последовательную критику власти в вопросах повышения коммунальных тарифов, невыполнения обещаний по мирному возвращению Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс, как реакцию на провал власти в борьбе с пандемией COVID-19 и реализацию в Украине политики внешнего управления.

Одесса News опубликовала оригинальный текст интервью Виктора Медведчука изданию ВВС.

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