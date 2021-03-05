Медведчук дал интервью ВВС: сказал всё, что думает

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук дал интервью ВВС News Украина.

Текст интервью на языке оригинала

BBC: Коли 19 лютого я дивився брифінг Олексія Данілова, з якого почалася історія з санкціями проти вас, для мене почути ваше прізвище серед фігурантів санкційного списку було несподіванкою. А для вас?

Віктор Медведчук: Про це ходили чутки. Якщо санкції ввели щодо Тараса Козака, то я розумів, що може з’явитися і моє прізвище. Морально я до цього був готовий.

Я точно знаю, що вводити санкції щодо Козака не було жодних юридичних підстав. І не тільки тому, що він громадянин України, а й тому, що його звинувачення у причетності до фінансування тероризму — це абсолютна маячня. Ніякого стосунку до вугілля і до Донбасу він ніколи не мав і не має.

BBC: Ваше життя за ці останні кілька днів якось змінилося? З одного боку, Козак писав, що не може оплатити комуналку. З іншого — одночасно з вами санкції ввели проти мережі магазинів «Спортмастер», але вони працюють, у них все в порядку. А як у вас це відбувається?

В.М.: Я поки що намагаюся зрозуміти, в чому суть санкцій і як їх можуть реалізувати. Мені складно це зрозуміти, хоча я доктор юридичних наук. Наприклад, як бути з санкцією, де йдеться про те, що мені заборонено розпоряджатися і використовувати мої активи, тобто нерухомістю і коштами на рахунках?

Зрозуміло, що мені подзвонили і сказали, що заблоковано мій рахунок в українському банку. Так само і моїй дружині. Зрозуміло, що я не можу розпоряджатися майном, тобто будинок, який є в моїй власності, я продати не можу. Автомобілі, які перебувають у моїй власності, — вони всі задекларовані — я продати не можу. Це я розумію.

Але як щодо того, що заборонено використовувати? Я не можу жити в своєму будинку? Я не можу їздити в машині, яка належить мені на праві особистої власності? Це маячня в плані конституційних прав і обов’язків.

Притягайте до відповідальності, встановлюйте рішенням суду, і якщо там будуть санкції у вигляді конфіскації майна — питань немає, будемо скаржитися. А тут як бути? Тут треба йти до Верховного Суду. Але це місяці і роки часу.

У декларації Медведчука вказано, що йому та Оксані Марченко належать п’ять будинків, 17 земельних ділянок. У його декларації вказані десятки наручних годинників, ювелірні цінності, раритетні стародруки, картини та 20 автомобілів.

Родина є кінцевим бенефіціаром 97 компаній зі штаб-квартирами в Україні, Росії, Болгарії, на Кіпрі та в інших юрисдикціях. За 2019 рік Медведчук та Марченко задекларували понад 300 млн гривень доходу та великі суми на рахунках у банках України та Білорусі. Готівкою Віктор Медведчук задекларував 210 тисяч доларів, а Оксана Марченко — 1,8 млн євро.

BBC: Тобто зараз ви живете у підсанкційному будинку, їздите на підсанкційному автомобілі і купуєте продукти за готівку?

В.М.: Звичайно. У нас є — задекларовані — достатньо грошей, в тому числі готівки. Я буду подавати декларацію як народний депутат і все зазначу, включно з дуже великими доходами за минулий рік.

Я веду відкритий спосіб життя, і, звичайно, продукти та все інше купується за готівку. Але хочу вам відкрити велику таємницю: якщо комусь захочеться перевірити, як я користувався своєю кредиткою, то побачить, що протягом кількох останніх років у мене немає жодного платежу. Я просто не платив кредиткою, у мене немає в цьому необхідності.

ВВС: Ви готові до затримання і арешту?

В.М.: Готовий.

ВВС: Ви не виключаєте, що таке взагалі може статися?

В.М.: Коли ви ставите таке питання, як я можу сказати, що докази (проти мене — Ред.) не будуть сфальсифіковані? Сьогодні СБУ займається фальсифікацією даних і доказів, і це нам теж відомо, бо світ не без добрих людей… Але те, що влада готова йти «по беспределу» — я це бачу.

BBC: Я не знаю, як ви ставитесь до жанру анонімних телеграм-каналів, але на одному з них увечері, коли проти вас запровадили санкції, з’явилась інформація, що ви терміново вилетіли до Росії.

В.М.: Не полетів же.

BBC: Може, вже повернулися?

В.М.: Якщо повернувся — це що, секрет? Я б сказав. Ви думаєте, про це не знають прикордонники?

BBC: Ви розглядаєте варіант, за якого у певний момент, коли ситуація нагнітатиметься і ви зрозумієте, що вам і вашим рідним загрожує, умовно кажучи, Лук’янівське СІЗО, ви продовжуватимете політичну діяльність з-за кордону?

В.М.: Політичну діяльність треба продовжувати в тій країні, в якій вона має значення. Я не збираюсь продовжувати політичну діяльність з-за кордону, я буду це робити в Україні.

BBC: Що б не сталося?

В.М.: Так.

BBC: Вам не заборонений виїзд за межі країни?

В.М.: Що за дурість, як мені можуть заборонити виїзд за межі України? Є спеціальні норми закону, які забороняють це робити.

BBC: А всі ці п’ять літаків — вони ваші? (РНБО повідомила про санкції щодо компаній, яким нібито належать літаки, що обслуговували Медведчука та Козака — Ред.)

В.М.: (посміхається) Жодного мого немає. Є один, яким я користувався, на який є договір оренди, я його декларую і оплачував і в 2019, і в 2020 році. Я плачу гроші за свої перельоти.

BBC: Тобто тепер ви просто знайдете інший літак?

В.М.: Щоб ви не сумнівалися. А яка різниця, який літак? Щодо інших літаків я не знаю, але щодо літака, яким я користувався, з боку СБУ та РНБО стався повний «беспредел». Вони просто заблокували роботу компанії, яка є його власником. Ніякого відношення до мене і моєї сім’ї вона ніколи не мала і не має.

«Фінансування тероризму»

BBC: У такому разі я процитую Олексія Данилова, секретаря радбезу. «СБУ сьогодні веде кримінальне провадження за статтею 258 частина 5 Кримінального кодексу, фінансування тероризму. Відповідно, по цій статті до пані Марченко і пана Медведчуку застосовані санкції. Це фінансування тероризму». Ви фінансували тероризм?

В.М.: Ні. Це повністю виключено, а та маячня, яку несе Данілов з посиланням на СБУ, це просто провокація для того, щоб спочатку закрити три інформаційні канали, а потім обмежити мене, створити мені умови для того, щоб я або припинив політичну діяльність, або залишив країну.

Немає ніяких підстав стверджувати і навіть підозрювати в тому, що було якесь фінансування тероризму, це викликає у мене сміх. Що значить фінансував тероризм? Я що, гроші носив в Луганськ, Донецьк чи що? Всі мої відносини з Луганськом і Донецьком полягали лише в питаннях обміну. Нічого іншого ніколи не було. Бізнесу ніякого у мене з Луганськом і Донецьком не було ніколи, як до 2014 року, так і потім.

BBC: Це провадження, про яке говорив Данілов, ви в курсі, про що йдеться? Ви так проходите як свідок, як обвинувачений?

В.М.: Я не знаю, не в курсі. Я знаю тільки з посиланнями на пана Данілова і пана Баканова, який теж в інтерв’ю говорив, що «ми розслідуємо». Просто поки що він, здається, не називав прізвище.

BBC: Вас викликали на допити?

В.М.: Ще ні.

BBC: ЗМІ написали, що санкції проти вас пов’язані з тим, що російський Новошахтинський нафтопереробний завод, який належить вашій дружині, нібито постачає нафтопродукти самопроголошеним «народним республікам» Донбасу.

В.М.: Здається, кілька днів тому завод відповів, що він ніколи не постачав жодні нафтопродукти чи іншу свою продукцію на території Луганської і Донецької області, які є неконтрольованими України.

BBC: Чи є якісь суб’єкти підприємницької діяльності, пов’язані з вами чи вашою дружиною, які ведуть будь-які господарські відносини з господарюючими суб’єктами чи «органами влади» самопроголошених Луганської та Донецької «народних республік»?

В.М.: Ні. І ніколи не було. Ніколи структури, які перебувають у власності нашої сім’ї, не мали жодних стосунків зі структурами чи «органами влади» неконтрольованих територій Луганської і Донецької області.

Стосунки з Зеленським

ВВС: Чому санкції запровадили саме зараз? Вам не вдалося домовитися з Зеленським чи його оточенням про якийсь пакт про ненапад? Хтось з його оточення має на вас зуб? Чи вони втратили надію знайти спільну мову з Володимиром Путіним і вони вирішили, що їм нема чого втрачати?

В.М.: Ну ось ви мені три версії назвали, я можу ще п’ять. Не знаю. Я з паном Зеленським перемовин ніколи не вів.

Я з ним не зустрічався, відколи він став президентом. Я з ним бачився раніше, це було в 2008 або 2009 році на одному з ювілеїв братів Суркісів. Він там вів вечір. Але яка це зустріч — він мікрофон мені давав, коли я виходив говорити тост, ось і вся зустріч.

Ще десь було. Це навіть не далеке знайомство. Звичайно, я знав, хто такий Зеленський. Але коли він захотів стати президентом, коли він став президентом, я ніколи з ним не зустрічався, у мене не було для цього жодних підстав.

Я за нього не голосував. Я взагалі в другому турі не голосував.

ВВС: Ваша дружина сказала, що свого часу допомогла Зеленському і його команді з роботою. Йдеться про канал «1+1»?

В.М.: Так, вона сказала про це.

ВВС: Вони їй потім якось віддячили?

В.М.: Вона нічого про це не говорить (сміється). А як вони могли віддячити?

ВВС: Може, якийсь подарунок на день народження…

В.М.: Вона мені нічого не казала. Вони люди з творчої сфери, потім зустрічалися на якихось конкурсах, ведучий року, ще щось, Телетріумф, вони були серед лауреатів. І Оксана перемагала, до речі, тоді. Вони стикалися в цій сфері.

Але я не можу сказати, що я з ним знайомий. Здрастуй і все.

ВВС: А, може, треба було…

В.М.: От дивіться Оксана спілкувалася, і що з цього? (Сміється)

Реакція Росії на санкції

ВВС.: Ви обговорювали санкції проти себе з Володимиром Путіним? Бо він особисто відреагував на закриття каналів…

В.М.: Не обговорював.

BBC: Не збираєтесь? Не ображаєтесь, що він не відреагував?

В.М.: Росія висловила своє занепокоєння і обурення через своїх офіційних представників щодо закриття каналів і санкцій проти Медведчука.

Хочу вам нагадати про те, що Дмитро Анатолійович Медведєв, керівник партії «Єдина Росія», висловився з приводу мене та моєї дружини після застосування санкцій і закриття каналів. Голова Держдуми В’ячеслав Володін теж висловив стурбованість і неприйняття подібних дій з боку української влади. Пан Пєсков зробив те ж саме.

BBC: Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи санкції проти вас, пов’язав їх з можливим вирішенням ситуації на південному сході України воєнним шляхом. Ви можете пояснити його логіку? Ви її підтримуєте?

В.М.: Ні, я вважаю, що жодна логіка з приводу протистояння та ескалації насильства на Донбасі на лінії зіткнення не може ініціюватися жодною стороною, тому що це буде крах у всьому.

Режим тиші, який встановлений і не дотримується з липня минулого року, — він багато в чому стабілізував ситуацію. І хоча миру немає і не передбачається, краще нехай буде так, ніж будуть жертви, важкі наслідки і для людей, і для інфраструктури. А що мав на увазі пан Пєсков, треба його питати.

BBC: Перемир’я на Донбасі: одні кажуть, що воно є, інші — що немає…

В.М.: За цей час була маса порушень з двох боків: вибухи. Але фактично люди не гинуть. Так, є одиниці загиблих, але слава Богу, що немає багато жертв, що є порушення, але цей режим тримається.

Я вважаю, що київська влада і Зеленський повинні виконувати Мінські угоди. Це єдиний вихід із ситуації для того, щоб Донбас повернути в Україну, іншого немає. Ось ці всі варіанти В і С не працюють. І навіть при тому, що Зеленського в тій чи іншій мірі підтримують німці, французи, американці, за ситуацію в Україні — а Донбас це Україна, в тому числі й неконтрольовані території, — відповідає тільки президент України. Тому це він повинен бути всюди ініціатором.

BBC: Вже не перший рік українська влада каже, що Мінські угоди потрібно міняти. Це реально?

В.М.: Я впевнений, що це не вдасться.

BBC: Чи доцільно приєднати до форматів, у яких зараз ведуть переговори стосовно Донбасу, Америку? Тим паче там зараз помінялася адміністрація.

В.М.: Адміністрація помінялася, але до чого тут адміністрація США? Вона не має відношення до Нормандського формату, це сторони Нормандського формату повинні змінити свою позицію.

Наскільки я пам’ятаю, пані Меркель виступала проти включення американців. Вона свою точку зору не поміняла. А хто висловлювалися «за» крім України? Україні треба переконати Францію, Німеччину і Росію — тоді, напевно, можливо.

BBC: Чи бачите ви перспективу нової зустрічі глав держав Нормандської четвірки, про яку час від часу говорять у Києві?

В.М.: Бачу. Якщо виконають все те, що прийняли в Парижі 9 грудня 2019 року.

BBC: Тобто ні.

В.М.: Я так не сказав (сміється).

BBC: На початку лютого закрили три телеканали…

В.М.: Незаконно, з порушенням законодавства і конституції України. Бо жодні санкції, тим більше за цим законом стосовно телеканалів застосовуватися не можуть. Я стверджую, що санкції, яка використана щодо каналів, в законі про санкції немає.

Ми вважаємо, що санкції до цих мовників повинні застосовуватися згідно з законом, тобто через Національну раду телебачення і радіомовлення й рішення суду.

Щодо громадян України санкції не можуть застосовуватися, вони застосовуються щодо іноземних компаній, іноземних громадян…

BBC: І суб’єктів, що фінансують тероризм.

В.М.: І суб’єктів, що фінансують тероризм. Абсолютно правильно. Але для цього потрібно встановити тероризм. А тероризм в Україні встановлюється через рішення суду, а точніше через вирок, який набув чинності.

ВВС: Ви заперечуєте причетність до трьох закритих телеканалів?

В.М.: Що значить причетність? Мій друг Козак, член політради нашої партії. Людина, яка продовжує займатися бізнесом в межах дозволеного народному депутату, придбав ці канали. Навіщо мені в цьому брати участь, якщо мій друг це купує?

BBC: Ви не ображаєтесь, коли їх називають «каналами Медведчука»? Адже їх так називають всі, і в Україні, і в Росії…

В.М.: А я маю ображатися?

ВВС: Може, хоч скажіть Вадиму Рабіновичу, щоб він у своєму Facebook не називав їх «каналами Медведчука»?

В.М.: Ну, давайте я буду ще Рабіновича життя вчити. Він дуже мудра людина.

BBC: Ваша партія і ви особисто оголосили про намір оголосити імпічмент президента Зеленського. Ви погоджуєтесь, що це нереально?

В.М.: Провести процедуру імпічменту в Раді за умови наявності монобільшості партії «Слуга народу» сьогодні неможливо.

Ми оголосили початок процедури імпічменту, щоб збирати підписи в парламенті. Але ми хочемо звернутися до людей і на підтримку процедури імпічменту збирати і їхні підписи. Ми робитимемо це, щоб знайти їхню підтримку у питаннях того, що президент не протистояв підвищенню тарифів, у питаннях розбазарювання землі, у питаннях, пов’язаних з Конституційним судом і зі злочинним закриттям трьох каналів.

ВВС: А що ви з цими підписами потім робитимете?

В.М.: Поживемо — побачимо.

ВВС: Протягом останніх місяців ЗМІ написали кілька статей про складну внутрішню ситуацію в ОПЗЖ. РБК писало, що під час місцевих виборів різні групи впливу в партії сварилися через визначення кандидатів. «Українська правда» — що Сергій Льовочкін може бути причетним до введення санкцій проти вас і що її анонімний співрозмовник зі штабу ОПЗЖ називає Медведчука «токсичним» і таким, що «якорить» партію…

В.М.: У нас всередині партії, якщо йдеться про керівництво, нічого не змінилося. У нас завжди були дискусії з приводу і висунення кандидатів, і висунення з числа наших депутатів керівників місцевих рад.

Але ми завжди знаходили спільну мову. Я очолюю стратегічну раду, до якої входять четверо людей, і у нас всі рішення приймаються консенсусом.

Тому ці всі розмови: Льовочкін, Іванов, Петров, який нібито ініціював санкції, — знаєте, я розцінюю це як брудну, висмоктану з пальця маячню, мета якої одна — внести розкол в нашу партію.

ВВС: У жовтні минулого року КМІС показував рейтинг вашої партії на рівні 23%…

В.М.: Чому ви говорите тільки про КМІС? З листопада-грудня минулого року за всіма соціологічними дослідженнями наша партія на першому місці.

ВВС: Зараз уже не за всіма. Зараз вже дехто і Порошенку перше місце дає.

В.М.: Ми вважаємо, що наша партія лідирує за реальними рейтингами.

ВВС: Ви не вважаєте, що після закриття трьох каналів Козакам рейтинг ОПЗЖ поповзе вниз?

В.М.: Я в політику прийшов у кінці 90-х, і ще тоді говорив, що треба вчитися у комуністів і соціалістів найнадійнішої роботи за принципом «двері у двері, вухо у вухо». Це означає йти до людей і пояснювати.

Сьогодні є новинки, не обов’язково двері в двері та вухо у вухо, зараз і з дверима і з вухами проблема. Ментальність людей змінюється. Треба працювати у соцмережах. Якщо там сьогодні сидить багато населення, треба зробити все можливе, не лише телеканали.

ВВС: Як ви ставитеся до Шарія? Як ви вважаєте, він не забирає у вас електорат?

В.М.: Може, і забирає. Але я до нього і до його партії ставлюся позитивно. Ми справді на одному електоральному полі. Але я не вважаю, що на одному електоральному полі повинна бути тільки одна партія.

ВВС: На минулих виборах і «Слуга народу» була з вами на одному електоральному полі. А от зараз є така напівконспірологічна теорія, що нібито історією з засудженням Стерненка влада заграє з вашим електоратом на півдні та сході.

В.М.: Чому конспірологічна? Може, це ідеологія або ідея. Влада, Зеленський, його оточення і партія «Слуга народу» — вони ж працюють на піарі. Якщо їм це допоможе — удачі.

Я вважаю, що Стерненко, Іванов, Петров повинні відповідати, якщо є для цього підстави. Але я категорично не сприймаю того, що відбулося під АП. Я вважаю, що революції Україні не потрібно. Є вирок — оскаржуйте, доводьте, робіть все для того, щоб, якщо він невинуватий, то це було підтверджено.

ВВС: Ви знайомі зі справою Стерненка?

В.М.: Ні.

ВВС: Заява вашої дружини про похід у політику була вашою ідеєю чи…?

В.М.: Попередні роки я її намагався вберегти від цього, хоча такі пориви у неї були.

Так, вона таке прийняла рішення, і я її підтримав. Вона вступила в партію, написала заяву в Київську організацію, і буде в тому числі займатися політичною діяльністю.

Вона займалася громадською діяльністю, вона займається благодійністю дуже багато років, і багатьом людям допомогла. Вона — глибоко віруюча людина, вона підтримує Українську православну церкву. Вона буде активнішою та публічнішою в цих питаннях — це так.

ВВС: Ви не відчуваєте частку особистої провини за те, що вона потрапила під санкції і зараз, очевидно, відчуватиме певні пов’язані з цим незручності? Адже ви переписали на неї бізнес…

В.М.: Не можна говорити, що я на неї переписав бізнес, це неправильна постановка питання. Коли цей бізнес був на мені, вона володіла точно так само його 50%. І сьогодні я володію його 50%. Те, що ви називаєте «переписав бізнес», — було переоформлено з однієї простої причини: якби я залишався прямим власником цих підприємств, вони всі підпали б під санкції.

Річ у тому, що я перебуваю під американськими санкціями. А американські банки, у яких мають свої кореспондентські рахунки всі банки, які проводять розрахунки у доларах, не можуть працювати зі структурами, власники яких перебувають під санкціями США. Тобто вийшло б, що обленерго, 9 чи 10% акцій яких має сім’я Медведчука, зупинилися б, бо їхні рахунки закрили б, а людей викинули б на вулицю.

Я не мав права тримати ці акції на собі, щоб ці підприємства не припинили свою роботу. Я ж цього ніколи не приховував.

І тут нічого протиправного немає. Я ж на свою дружину це оформив. Я ж не приховав, не на тещу оформив, не на сусідку, я це зробив на свою дружину… Хіба якби якісь претензії були на якомусь підприємстві дружини, їх не було б до мене? Просто для того, щоб уникнути цих незаконних, неправомірних американських санкцій — не в моїх інтересах, бо активи у мене все одно залишилися, а в інтересах людей, які на цих підприємствах працюють, — я вчинив таким чином.

ВВС: Як санкції вплинуть на телекар’єру пані Марченко? Якщо вона в санкційному списку, її по телевізору показувати можна?

В.М.: А мені можна ходити до Верховної Ради?

Вона зняла зараз фільм «Паломниця». Ось він буде йти, вона планувала взагалі його показувати там в Youtube чи ще десь… Цим вона займатиметься далі, вона людина творча…

(5 березня Оксана Марченко планує презентувати авторський проєкт «Паломниця» — Ред.)

ВВС: Як ви бачите її партійну кар’єру — вона буде рядовим членом ОПЗЖ, у певний момент увійде до складу політради, балотуватиметься до парламенту?

В.М.: Вона себе бачить активним членом партії, яка пішла туди, щоб показати свою вже не громадську, а політичну позицію. А що буде далі — поживемо-побачимо.

ВВС: Ви проводили якісь фокус-групи, включали її в омнібуси?

В.М.: Ні, звичайно. Це (санкції щодо Оксани Марченко — Ред.) ж сталося всього кілька днів тому…

ВВС: Знаєте, Зеленський теж заявив у новорічну ніч, що йде в президенти…

В.М.: Це Зеленський. Я щасливий, що моя дружина як людина творча нічим не схожа на Зеленського.

ВВС: Величезний рейтинг впізнаваності, практично немає антирейтингу, раніше ніколи не займалася політикою. Багато спільного.

В.М.: Це я все читав. А я вважаю, що треба не фокус-групи проводити, не використовувати притаманні їй якості, про які ви сказали, і з якими я згоден. Треба працювати в партії, а потім буде якесь рішення.

ВВС: Ви б хотіли, щоб вона пішла в президенти?

В.М.: (заперечувально хитає головою)

ВВС: Чому? У неї були б шанси?

В.М.: З приводу шансів — це не до мене.

Я вважаю, що Україна повинна позбутися цієї посади. Я вважаю, що в Україні повинна бути парламентська форма правління. І з кожним роком я в цьому дедалі більше переконуюся.

Неможливість обратись Медведчуку

ВВС: У мене, можливо, не дуже коректне питання. Кажуть, що скасування президентської посади в Україні і перетворення її на парламентську республіку вигідне вам особисто, бо ваш особистий рейтинг завжди був невисоким, і в такому разі в парламенті можна було б створити альянс на свою підтримку і без всенародного голосування стати найвпливовішою людиною в країні.

В.М.: А чому воно некоректне, я не зрозумів. Я ніколи не брав участі в президентських виборах. Навіть сьогодні я цього не збираюся робити.

Я вивчав філософсько-правові дослідження таких теоретиків, як Грушевський, Драгоманов, Франко, а потім і Чорновіл і прийшов до думки, що ці люди бачили, що для України неприйнятне індивідуальне керівництво — потрібне колективне і парламентське.

Вони багато говорили про федеративний устрій, який передбачав також парламентську форму правління.

Тому причому тут Медведчук і стане він президентом чи не стане? Я знаю тільки одне: хто б не став наступним президентом, він завжди буде гіршим за попередника.

ВВС: Але чому українці вас так не люблять? Чому, за даними групи «Рейтинг», 58% українців підтримують санкції проти вас?

В.М.: Неправильна постановка питання: чому українці так не люблять. Я цій соціології не вірю. Знаєте чому? Бо 19 числа ввели санкції, а 24-го (вони вже опитування провели).

Ви вірите, що за кілька днів 75% українців, як там сказано, вже знали про ці санкції? Це неможливо.

Та й кого люблять у нас українці? Зеленського люблять? А який у нього, до речі, президентський рейтинг?

ВВС: Менше 30%.

В.М.: 23%, здається. Ну, добре, Медведчука не люблять. А чому Зеленського не люблять? А він же переміг, 73% було, ви пам’ятаєте? А зараз у нього 23%. З цим народом нескладуха — ось одних люблять, інших — ні. І правильно, це мудрість нашого народу.

ВВС: Так одних то люблять, то ні, а у вас антирейтинг високий завжди. Чому?

В.М.: Ви хочете сказати, у мене найбільший антирейтинг? Ви помиляєтеся. У Порошенка більший, у інших більший. Але Порошенко був президентом, улюбленцем публіки, 54% отримав.

ВВС: Як ви думаєте, Порошенко може стати президентом України ще раз?

В.М.: Звичайно.

ВВС: Серйозно?

В.М.: А ви що, напишете, що це жарт? Я вважаю, що якщо дострокові президентські вибори відбудуться протягом найближчих пів року-року, Порошенко стане президентом.

ВВС: Аргументуйте.

В.М.: Я так думаю.

ВВС: Ви за нього проголосуєте?

В.М.: Ні, я за нього не проголосую. Я за Зеленського теж не голосував. Що з цього?

ВВС: А у висуванця вашої партії найближчим часом є шанси стати президентом?

В.М.: Все буде залежати від того, коли будуть вибори. Шанси є у всіх: і у «Слуги народу», і у Тимошенко, і у Порошенка. І у нашого кандидата, який піде на вибори. Все у цьому світі відносне.

Стосунки з Порошенком

ВВС: Як би ви описали свої стосунки з Петром Порошенком? Можливо, ви читали, останнім часом, після того, як на вас наклали санкції, багато пишуть, що за часів його президентства у вас і в бізнесі справи добре пішли, і ваші соратники інформхолдинг створили…

В.М.: Я ж теж це читаю. Пан Козак купив телевізійний канал, а Порошенко тут до чого? Потрібно дозвіл брати у президента?

ВВС: Ну, мабуть, хотів би — заблокував би.

В.М.: А як заблокувати? Я вам хочу відкрити величезну таємницю. Порошенко як людина з системної політики розумів, що деякі речі, які порушують Конституцію, робити не можна. А Зеленський про це не думає.

ВВС: Тобто Порошенко був кращим президентом, ніж Зеленський?

В.М.: Ні, я цього не сказав. Я сказав лише, що Верховна Рада ухвалила постанову щодо двох каналів (звернення парламенту до РНБО з пропозицією запровадити санкції проти каналів 112 та Newsоne у жовтні 2018 року — Ред.), а Порошенко не реалізував.

Це він зараз розповідає, що «у нас доказів не було». А тоді він сказав, що це незаконно стосовно українських юридичних осіб.

Про фізичних осіб взагалі тоді розмови ніякої не було. І коли сьогодні кажуть: завів бізнес. А який бізнес з’явився у Медведчука під час президентства Порошенко? Запитайте це у цих розумників, які несуть цю маячню. Що Медведчук придбав, коли президентом України став Порошенко?

ВВС: А що ви придбали, коли президентом України став Порошенко?

В.М.: Нічого.

ВВС: Тобто ваш бізнес ніяк значимо не змінився?

В.М.: Він не змінився значимо. Зараз звинувачують Порошенка, я теж його багато в чому звинувачую. Що він допустив, що країна стала бідною, а при Зеленському — взагалі злиденною. Він допустив, що ввели зовнішнє управління. Він багато наробив помилок в соціально-економічній сфері. Він не встановив мир, хоча у нього було більше шансів, ніж сьогодні. Але плітки щодо бізнесу, щодо каналу — це маячня.

ВВС: Ви часто зустрічалися з ним за часів його президентства?

В.М.: Достатньо. І це не я з ним зустрічався, а він зі мною.

ВВС: У нього вдома?

В.М.: Так, у нього вдома, чому ні? У нас не було дружніх відносин, у нас вони були ділові. А ці ділові відносини були пов’язані з тим, що я займався обміном.

ВВС: Ділові відносини, які не стосувалися бізнесу, правильно я вас розумію?

В.М.: Взагалі ніколи (сміється). Дякую за уточнення. У мене і моєї сім’ї ніколи не було жодних бізнесів в інтересах Порошенка або його оточення.

ВВС: Чому тоді всі ці зустрічі, про які, наприклад, «Радіо Свобода» писала в 2018 році, були настільки таємними?

В.М.: А звідки ви взяли, що це таємниця? Я завжди заїжджав в Адміністрацію, зустрічався у нього. Кілька разів це були зустрічі вдома. Якщо я, припустимо, їду до Москви, мені треба розмовляти з приводу обміну полоненими, а це субота і неділя, куди я повинен був приїжджати? Я повинен був переговорити з ним, що тут такого? Можливо, це приховував Порошенко або це йому було невигідно, але я цього ніколи не приховував.

ВВС: Чому ви тоді не говорили: «Так, зустрічаюсь, ось про що говоримо»? Ви створили багато ґрунту для спекуляцій.

В.М.: За мною немає нічого протиправного. Я ж не Порошенку допомагав. У мене такої цілі ніколи не було, бо Порошенко колись вийшов з партії, яку я очолював (СДПУ (о) — Ред.), пішов з фракції. І у мене було таке ставлення…

Коли він став президентом, він до мене звернувся… Він до мене звертався з різних питань, пов’язаних з Росією. Я допомагав не йому, я допомагав Україні. І все, що я робив на прохання Порошенка, — це все було в інтересах України.

ВВС: Ви з Порошенком зараз зустрічаєтесь?

В.М.: Ні. Я з Порошенком не зустрічаюся десь з того часу, коли я публічно виступив, сказав, що він провадить неправильну політику з приводу миру і всього іншого. Думаю, з 2018-го чи початку 2019-го.

«Дача Путіна»

ВВС: Ви стежите за ситуацією в Росії?

В.М.: Читаю, так.

ВВС: Що ви думаєте про Навального?

В.М.: Нічого не думаю. Це внутрішнє питання Росії. Нехай росіяни думають про Навального.

ВВС: Володимир Путін у вас не питає щось на кшталт: «У нас тут майдан якийсь організовують, ось у вас майдан був, як правильно вчинити?» Не питає у вас порад?

В.М.: Не питає. Це не є предметом наших розмов і дискусій.

ВВС: У Росії історія з масовими протестами почалася з розслідування про так званий «палац Путіна» в Геленджику. Ви там бували?

В.М.: Я в Геленджику взагалі не бував. В Анапі бував. В Геленджику — ні.

ВВС: Як ви думаєте, цей об’єкт може належати Володимиру Путіну?

В.М.: Думаю, що ні. Впевнений, що ні.

ВВС: У справі про книгу Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса, наскільки я розумію, зараз триває апеляція. Але ще восени багато спостерігачів називали події навколо цієї книги класичним випадком «ефекту Стрейзанд»…

(Феномен, коли спроба приховати чи заперечити певну інформацію призводить до її максимального поширення — Ред.)

В.М.: Я — людина, яка має принципову позицію з багатьох питань, які стосуються мене особисто. І я буду цю принципову позицію відстоювати.

Можливо, відповідь на ваше запитання, з яким я категорично не згоден: чому мене так не люблять українці — саме в тому, що я завжди був самим собою.

Вважаю, що людина, яка себе поважає, повинна відстоювати свої погляди.

З приводу Стуса — це все маячня. Я завжди говорив, що мене не цікавить особистість Стуса. Більше того, будь-які «звинувачення» щодо так званої справи Стуса є необґрунтованими.

Ви маєте рацію з приводу «ефекту Стрейзанд». Ви хочете у мене напевно запитати: Вікторе Володимировичу, а навіщо вам це було потрібно?

ВВС: Так, ви не шкодуєте, що в це ув’язалися?

В.М.: Мені фактично все моє оточення каже, що це неправильно. А я не шкодую. Прийшов адвокат, ми подивилися. Те, що було там (в книзі — Ред.), там була брехня. Я ж не заперечую проти Стуса і проти того, що у нього є прихильники. Нехай його поважають, нехай його люблять, хай його обожнюють.

Але брехня щодо мене не може поширюватися.

А те, що це розійшлося, що про це говорять, — ну, нехай говорять. Я ж не приховую про себе нічого. Ось який я є. І якщо мене не люблять таким, як я є, значить, це проблема тих, хто не любить.

Я не повинен був змовчати, я і не змовчав.

ВВС: Будь-яке рішення суду залишиться маленькою заміточкою в газеті, а книга розійдеться багатотисячним накладом.

В.М.: Це так. Коли я вигравав суди з тим брудом, який на мене лився, то спростування залишалися поза широкою увагою. Така доля. Зате у вас або у ваших колег ніколи не виникне питання: Вікторе Володимировичу, так а вас звинувачують, ви згодні з цим? — Не згоден. — А чому ви в суд не пішли? — А я пішов.