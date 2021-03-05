Куда пойти в Одессе на выходных 6-8 марта

Любознательных одесситов и гостей города в ближайшие выходные, а их будет аж 3 дня, порадует разнообразие культурных мероприятий.

Выбор, как всегда, за Вами!

6 марта — «Еврей и Эвридика» — это феерическое шоу, насыщенное юмором, музыкой, песнями и танцами, в Одесском театре «Маски». Это праздник позитива, положительных эмоций и солнечного настроения. Автор пьесы — Борис Барский. Режиссёр-постановщик — Георгий Делиев. Цена билетов от 180 до 350 гривен. Приходите к 19:00 в Дом клоунов.

6 марта в Одесском художественном музее откроется выставка «Репост: современное искусство из коллекции Анатолия Дымчука». Основу экспозиции составят избранные работы ключевых украинских художников 1980 — 2000 годов. В частности, на выставке можно будет увидеть произведения Сергея Браткова, Леонида Войцехова, Александра Гнилицкого, Игоря Гусева, Александра Животкова, Александра Ройтбурда, Арсена Савадова и других. Коллекция картин Анатолия Дымчука — одна из самых больших в Украине. Выставка будет открыта по 18 апреля. Приходите к 15:00. В день открытия вход бесплатный, в остальные дни – 50-100 грн.

6 марта в Одесском зоопарке состоится праздник «Женский день». Гостей зоопарка ожидает праздничная программа: интересные конкурсы, весёлые игры и развлечения. В конце мероприятия организаторы пригласят всех на показательное кормление экзотических животных, где каждый сможет узнать что-то интересное о мире живой природы. Приходите к 12:00.

6 марта финалист шоу “Голос страны”, известный исполнитель Роман Руссу исполнит песни FRANK SINATRA.

Приходите к 20:00 в Сады Победы. Цена билетов от 350 до 650 грн.

6 марта театр «Визави» на сцене Одесской филармонии покажет спектакль «Одиночество в сети». Это история о двух любящих людях, которых разделяют километры реального и виртуального пространства. Спектакль о глубоком одиночестве по ту сторону компьютерного экрана. Вся жизнь героев проходит перед нами. От первой любви к измене. От измены к любви. Приходите к 20:00. Билеты от 220 до 550 грн.

6 марта по-настоящему весенняя выставка откроется в Доме-музее Н. К. Рериха. Посетителям покажут живописные и акварельные работы в рамках выставки «В цветах Небо опадает на Землю». В экспозиции представлены произведения двенадцати украинских и зарубежных художников. В частности, здесь будут представлены репродукции четырех натюрмортов Святослава Рериха, работы Степана Химочки, Оксаны Корниенко, Владимира Криштопенко и других. Также в программе мероприятия – чтение японских стихов и музыкальное приветствие. Приходите к 15 часам.

6 марта в неповторимом пространстве роскошной архитектуры особняка-отеля «Лондонская» музыкально-театральная фантазия «Маленький принц» — самая трогательная, романтичная, глубокая и прекрасная сказка-притча из всех, когда — либо написанных на Земле! Приходите к 6 вечера. Предварительная регистрация 250 гривен, в день перформанса 350 гривен при наличии мест. Все подробности и регистрация: +38(073) 441 04 66 и +38(067) 418 10 72.

7 марта впервые в Украине в честь всех женщин на сцене Одесского Украинского театра яркое шоу от невероятных “MALE EMPIRE”. Если вы ожидаете простого стрип-шоу, вы его здесь не найдёте. MEN$ подготовили самую горячую программу, чтобы покорить женские сердца с помощью шоу-представлений в стиле LAS Vegas Style практически по системе «все включено». Шоу длится два часа и полно азарта и неожиданных сюрпризов от неотразимых МУЖЧИН. «Male Empire Night_ Out Show» предлагает именно то, что обещает название: профессиональное и чувственное шоу, сохраняющее мужскую силу хорошо тонированного мужского телосложения и харизматичных личностей, которые знают, как сводить женщин с ума от желания. Это шикарное вечернее шоу для женщин (+18). Цена билетов от 350 до 2 000 гривен. Приходите в воскресенье к 19:00.

7 марта после небывалого успеха всеукраинского тура в поддержку альбома #13 группа «Не Ангелы» проведёт для своих многочисленных поклонников в Одессе ещё одно незабываемое шоу, которое уже успело покорить всю Украину своей масштабностью и атмосферой. Задействованы известные режиссёры и постановщики. Ещё больше драйва, света, шоу, костюмов и, конечно же, музыки! Цена билета от 600 до 2 500 гривен. Приходите к 19 часам в «Сады Победы».

7 марта спектакль по рассказам Г.А.Голубенко «Рыжий Город» — ещё одно трепетное, трогательное, волшебное признание! И, в то же время — лёгкое, наивное, мальчишеское хулиганство, потрясающее своей яркостью, сочностью, остроумием и интеллигентностью. В роли Одессита — Борис Барский. Билеты стоимостью 180-350 гривен. Приходите к 7 часам вечера в Дом клоунов.

8 марта начать праздновать Международный женский день можно будет со спортивного события. В парке Шевченко состоится «Весенний забег». Участники совершат забег по Трассе здоровья. По дороге можно будет поздравлять с весной и 8 марта всех проходящих мимо женщин. Организаторы сообщают, что на финише девушек будет ждать сюрприз. Также участники получат оригинальные медальки и эксклюзивные футболки. Cтарт в 12:00 на Трассе здоровья у ресторана «Три барашка».

8 марта в Одесском Театре музыкальной комедии состоится концерт несравненной звезды, любимицы миллионов, народной артистки Украины Тины Кароль, которая приедет в Одессу, чтобы поздравить всех с праздником весны и представить свою новую программу. Красивая, соблазнительная, страстная, обаятельная… Билет — 500-3000 гривен. Приходите к 16:00.

8 марта DOROFEEVA даст сольный концерт. Приходите к 20 часам. Цена билета составляет 1 600 гривен. Место проведения: концерт-холл «Сады Победы».

До 10 марта выставка «Глубокий обморок сирени» во Всемирном клубе одесситов (Маразлиевская, 7) замечательного мастера Альбина Станиславовича Гавдзинского.

До 20 марта Музей западного и восточного искусства приглашает на выставку легендарного одесского художника Игоря Гусева. Экспозиция «Дистанционные песни» откроется 20 февраля. В новом проекте художника будут представлены образы известных европейских произведений в трансформированном виде: Гусев сочетает музыку, поэзию и изображения путем микширования свойств различных видов искусства в одном произведении. Автор считает, что сегодня художнику не обязательно искать индивидуальный язык – защитная маска на лице делает всех одинаково неопознанными. Приходите к 12:00 на открытие. Стоимость билетов – 40 грн.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская