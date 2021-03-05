В Ивано-Франковске неизвестными отрезана голова у бюста Шевченко

Возле Ивано-Франковска, в селе Пидпечеры, неизвестные повредили бюст Тараса Шевченко.

Об этом сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

«В Пидпечерах произошла провокация! Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко» — сообщил Марцинкив.

Мэр предполагает, что «вандалы «приурочили» свои действия ко дню рождения Кобзаря».

Сейчас он обратился в полицию найти преступников и «достойно «оценить» эту провокацию».

Село Пидпечеры в декабре 2019 года присоединилось к Ивано-Франковской городской объединённой территориальной громаде.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года жителя Измаильского района Одесской области осудили за надругательство над могилами на 4 года лишения свободы.

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